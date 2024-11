Handball – CAN Dames 2024 (27 nov-7 déc)/Bilan après 2 journées : Angola, Cameroun, Sénégal et Égypte dominent avec 2 succès chacun en autant de matchs, avec les Angolaises en tête de l’attaque et les Sénégalaises en tête de la défense

XALIMANEWS-Après deux journées de compétition, les 12 équipes présentes dans la CAN observent un repos ce vendredi avant d’entreprendre les hostilités ce samedi. Les équipes dominantes du tournoi sont l’Angola, le Cameroun, le Sénégal et l’Égypte. Ces quatre équipes se distinguent en remportant toutes leurs deux premières rencontres. Allons découvrir les détails de chaque section.

Ces quatre équipes, dont les 3 premières sont considérées comme les grandes favorites, ont chacune remporté leurs matchs avec brio. Pour rappel, le groupe des prétendants au titre est composé de l’Angola, championne en titre, du Cameroun, vice-champion, du Sénégal, qui avait décroché la 4e place lors de l’édition précédente, ainsi que la RD Congo , le Congo voire l’Égypte, qui se profile comme un sérieux concurrent.

Les performances offensives et défensives : Angola meilleure attaque et Sénégal meilleure défense

Attaque : L’Angola se distingue par la meilleure attaque après deux matchs, avec 82 buts inscrits. Le Sénégal suit avec 76 buts marqués. Le Cameroun est classé 5e avec 57 buts. D’autres équipes comme la RD Congo (3e, 61 buts), le Congo (4e, 60 buts), et l’Égypte (6e, 55 buts) ont également montré une bonne performance offensive, bien que l’Égypte n’a pas atteint la barre des 60 réalisations. Les équipes suivantes en termes de buts marqués sont la Guinée (7e, 54 buts), la Tunisie (8e, 51 buts), l’Algérie (9e, 39 buts) , le Cap-Vert (10e, 38 buts), le Kenya (11e, 29 buts) et l’Ouganda (12e, 22 buts).

Défense : En termes de défense, le Sénégal possède la meilleure défense, ayant concédé seulement 31 buts. L’Angola suit avec 34 buts encaissés, et la RD Congo est à la 3e place avec 36 buts concédés. Ces équipes sont suivies de l’Égypte (4e, 42 buts encaissés), de l’Algérie (5e, 44 buts), du Congo (6e, 47 buts). En revanche, les 6 défenses défenses les moins perméables sont celles du Cameroun (7e, 49 buts), du Cap-Vert (8e, 57), de la Guinée (9e, 60 buts), de la Tunisie (10e, 64 buts), du Kenya (11e, 76 buts), et de l’Ouganda (12e, 84 buts). Ce dernier est également la moins bonne équipe offensive et défensive du tournoi jusqu’à présent.

Projections et enjeux pour la suite : l’Angola, le Cameroun, le Sénégal et l’Egypte se rapprochent des quarts en cas de nouveau succès

Après la troisième journée qui aura lieu le samedi 30 novembre, les équipes comme l’Angola, le Cameroun, le Sénégal et l’Égypte, qui ont toutes gagné leurs deux matchs, pourraient se rapprocher de la qualification pour les prochaines étapes, en cas de troisième succès de rang. En revanche, les équipes du Congo (qui ont chacune perdu une rencontre) et celles de la Tunisie et de la Guinée, qui n’ont pas encore gagné, devront réagir pour rester compétitives et éviter d’être éliminées prématurément.

Les matchs à venir détermineront celles qui continueront à dominer le tournoi et celles qui devront se ressaisir pour éviter la sortie prématurée.