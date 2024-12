Handball-CAN Dames 2024 (27 Nov-7 Déc)/ Demi-finale : Les Lionnes, portées par la vista de Soukeina Sagna, la solidité de Toubissa Elbeco et un collectif en place, repoussent la Tunisie (26-18) et renouent avec la finale continentale, 6 ans après

XALIMANEWS-Les Sénégalaises se qualifient brillamment pour la finale de la Coupe d’Afrique des Nations de handball 2024 après avoir dominé la Tunisie en demi-finale (26-18). Dès le début du match, les Lionnes ont pris les devants avec une série impressionnante, portées par la brillante Soukeina Sagna et la solide performance de Toubissa Elbeco dans les buts.

Pour cette première demi-finale, les Sénégalaises, habillées en tuniques blanches, abordent la partie pied au plancher. Elles infligent un 4-0 d’entrée à leurs adversaires drapées de rouge. Avant que le staff de la Tunisie ne demande le premier temps mort du match, les Nords-Africaines attendent la 8e minute pour allumer leur première mèche (4-1). Sous la houlette de Soukeina Sagna, pleine de classe, de vista et d’efficacité, les protégées de Yacine Messaoudi, avec une Toubissa Elbeco très rassurante dans les buts et un collectif solide combiné à une défense très bien organisée, contrôlent la partie et accentuent leur avance. Après 20 minutes de jeu, le Sénégal mène avec une avance de 5 buts (9-4). Mais les Tunisiennes vont sonner la révolte et revenir à 2 buts de retard après 23 minutes de jeu (7-9), ce qui pousse le banc sénégalais à solliciter un temps mort. Cela aura pour effet de secouer l’orgueil de Djeynaba Sy et de ses coéquipières. Sous la direction de l’excellente Soukeina, meilleure joueuse de cette première période, les Lionnes vont accroître leur avance (12-8). Cependant, la Tunisie réagit et revient à 3 buts (12-9), avant qu’un but sénégalais au buzzer ne fixe le score à 13-9 à la mi-temps.

Dès la reprise, le Sénégal marque en premier, et après 8 minutes, Toubissa Elbeco continue de faire échec aux Tunisiennes. Le score est alors de 16-12. Les Lionnes maintiennent toujours leur avance entre 3 et 4 buts. Après 11 minutes dans la seconde période, la Tunisie accuse un retard de 5 buts (17-12) mais parvient à scorer, réduisant l’écart à 4 buts (17-13) puis à 3 (18-13). Mais en face, les Sénégalaises ne sont pas perturbées et réagissent (18-14). Les protégées de Messaoudi mènent toujours la course en tête face à celles de Kevin Decaux. Après un quart d’heure de jeu en seconde période, le Sénégal est à un pas de la finale, avec une avance confortable de 4 buts dans une rencontre maîtrisée depuis le début. Cette diablesse de Soukeina Sagna, intenable et très prolifique, remet le score à +5 pour les siennes (19-14). Mais à 12 minutes du terme, la Tunisie réduit son retard à 3 buts (19-16, 48e). Le Sénégal réplique immédiatement (20-16). La Tunisie revient à 3 buts (21-18). Les partenaires d’Hachana Sondes sonnent la charge dans les dernières minutes, mais Toubissa reste solide et continue son show en enchaînant les arrêts. Un missile de Soukeina, désignée MVP du match, porte l’écart des Lionnes à +6 (24-18) à 3 minutes de la fin. Supérieures à leurs rivales du jour, les Lionnes remportent le gain du match (26-18) et retrouvent la finale continentale, six ans après celle de 2018 au Congo, perdue face à l’Angola (19-14).

Soukeina Sagna, MVP du match

La joie des Lionnes après le coup de sifflet final

Le Sénégal sera opposé au vainqueur du match Angola / Égypte, qui se joue à