Handball-CAN Dames 2024 (27 Nov-7 Déc)/Demi-finale : les Lionnes pour s’imposer face aux Tunisiennes ce vendredi et renouer avec la finale

XALIMANEWS-Ce vendredi à 14 heures 30, dans le Gymnase 1 du Stade des Martyrs, le Sénégal rencontrera la Tunisie dans le cadre de la première demi-finale. Les Lionnes, qui ambitionnent de renouer avec la finale et remporter le graal continental, devront s’imposer face à des Tunisiennes ambitieuses. Un gros choc entre deux formations qui nourrissent le rêve grand et légitime de détrôner l’Angola.

Qui décrochera le premier ticket pour la finale de la 26e édition de la CAN Dames de Handball, entre la Tunisie et le Sénégal ? Les deux adversaires de ce vendredi sortent de deux superbes prestations lors des quarts de finale. La Tunisie a écoeuré le Congo (28-24), tandis que le Sénégal a infligé une correction au Cameroun (26-19). Des prestations solides qui donnent aux Nord-Africaines et aux Ouest-Africaines le droit de se défier aujourd’hui. Ces deux équipes vont disputer leur troisième confrontation cette année, après leurs deux matchs amicaux disputés lors du stage d’Hammamet en avril, avec une victoire pour chacune : (23-21) pour la Tunisie le 3 avril et (25-23) pour le Sénégal le 5 avril. Ce sera le premier match officiel entre les deux équipes depuis le match de poule de la CAN 2021, remporté par les Tunisiennes (30-13), une défaite qui avait beaucoup fait jaser du côté du Sénégal, dirigé alors par Fred Bougeant.

Créditées d’une belle CAN jusqu’ici, à l’exception du non-match contre le Congo (25-17), les protégées de Yacine Messaoudi, qui ont été très fringantes et incisives face aux Camerounaises, ont les moyens de leurs ambitions si elles jouent à leur vraie valeur. Avec Soukeina Sagna en chef d’orchestre, entourée de ses lieutenantes telles que l’excellente gardienne Toubissa Elbeco, Aminata Cissokho, Raissa Dapina, Marie Fall et Djeynaba Sy, la sélection sénégalaise, qui a fait preuve d’une grande envie et d’une solidarité exemplaire en quarts, devrait pouvoir réussir son pari de se qualifier pour la finale, 6 ans après avoir raté le graal continental battues par l’Angola (19-14) en 2018. Cependant, pour les quatrièmes de la CAN 202, il faudra repousser la déferlante rouge et blanche, impulsée par le quatuor Hachana Sondes, Hamrouni Amal, Jlezi Mouna et Soumaya Belhadi, pour ne citer que les plus dangereuses chez l’adversaire.

Qui de Yacine Messaoudi ou de Kevin Decaux remportera la bataille tactique ? Réponse dans quatre heures.

Dans l’autre demi-finale, à 17 heures l’Angola sera défié par l’Égypte qui avait créé la sensation en écartant la RD Congo.