Handball-CAN Dames 2024 (27 nov – 7 déc)/Équipe Nationale du Sénégal : Astou Ndiaye et Soda Cissé, des « Bleues » sans complexe et qui rêvent grand en véritables porte-drapeaux du hand local

XALIMANEWS-Pour cette 26e édition de la CAN, le Sénégal, comme lors des trois précédentes éditions, se présente avec des ambitions de titre. Parmi les joueuses de l’équipe, certaines sont formées au pays et découvrent leur première compétition officielle. Elles s’épanouissent pleinement au sein de la tanière.

Ces deux nouvelles figures, Astou Ndiaye et Soda Cissé, rejoignent ainsi Khady Seck, Ndeye Sokhna Camara Sène et Fama Sall dans le cercle restreint des joueuses formées au pays et participant à une Coupe d’Afrique des Nations depuis les 3 dernières éditions. Leur particularité réside dans le fait qu’elles sont les seules à être issues du handball sénégalais, au sein d’une sélection où la majorité des joueuses proviennent du prestigieux championnat hexagonal. À l’exception de Khady Seck, les quatre autres ont remporté le championnat local.

Les deux gardiennes, Fama Sall et Ndeye Sokhna Séné, doublures de la titulaire Toubissa Elbeco, sont des habituées de la tanière, ayant participé à au moins trois campagnes avec la sélection. Khady Seck, quant à elle, est à sa deuxième CAN, tandis qu’Astou Ndiaye et Soda Cissé vivent leur première expérience sur la scène continentale. Bien que nouvelles dans les grandes compétitions internationales, elles s’imposent peu à peu.

Souvent présélectionnées mais jamais retenues lors des dernières campagnes, Astou Ndiaye et Soda Cissé n’ont jamais abandonné. Patientes et déterminées, ces deux joueuses, formées respectivement à Keur Massar pour Astou et à Sokone pour Soda, ont continué à travailler avec professionnalisme pour réaliser leur rêve de rejoindre le groupe sénégalais. Après avoir brillé dans les championnats africains, en Angola et en Tunisie pour Soda, et en Tunisie et Algérie avant de s’envoler pour le Kosovo pour Astou, elles ont réussi une belle prestation lors du Championnat d’Afrique des clubs champions, tenu au Maroc cette année. Grâce à leurs performances réalisées lors de cette campagne, elles ont finalement été appelées pour le dernier stage et ont été sélectionnées parmi les 18 Lionnes pour la CAN en République du Congo. Une récompense méritée pour deux joueuses reconnues pour leur sérieux, leur discipline, leur rigueur, leur professionnalisme et qui sont très passionnées de leur art, véritables porte-drapeaux du handball local.

Investies dans le groupe, les deux athlètes ont gagné la confiance de l’entraîneur Yacine Messaoudi. Dans une équipe où des figures de proue telles que Soukeina Sagna, Doungou Camara et Dieynaba Sy rayonnent, Astou et Soda ne se sont pas laissées impressionner par l’enjeu. Solidement ancrées mentalement et physiquement, et dotées de nombreux talents, ces deux joueuses, qui ont en commun d’avoir remporté le championnat avec Disso, se sont démarquées depuis le début de la compétition. Ensemble, elles ont marqué 15 buts : Astou Ndiaye a inscrit 9 buts, tandis que Soda Cissé en a ajouté 6. En prime, elles ont toutes deux été élues MVP lors des deux premières sorties des Lionnes.

Dans ce groupe en constante évolution, ces deux anciennes joueuses du championnat local, qui ont marqué leur époque en intégrant les sélections de jeunes et en remportant des tournois prestigieux tels que le Challenge Trophy, des compétitions zonales et même continentales, n’ont pas tardé à s’adapter. Elles ont ainsi démontré leur remarquable capacité à se surpasser.

Fama Sall, Khady Seck, Astou Ndiaye, Soda Cissé et Ndeye Sokhna Séné, les 5 joueuses Lionnes au pays parmi les 18 sélectionnés pour la CAN

Face aux grandes figures de la tanière, Astou Ndiaye (9 buts), Soda Cissé (6 buts), Khady Seck (6 buts), ainsi que les deux gardiennes Fama Sall et Ndeye Sokhna Séné, ne sont pas là pour faire de la figuration. Elles sont là pour affirmer leur présence, dévoiler leur talent et apporter leur contribution à un collectif qui suscite de grands espoirs.