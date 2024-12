Handball – CAN Dames 2024 (27 nov-7 déc)/ Finale : Sénégal / Angola : forcez le destin chères Lionnes, faut tout donner pour y arriver, ressentir cette fierté et cette sensation unique que la joie d’un sacre peut procurer

XALIMANEWS-Ce samedi 7 décembre 2024, le Sénégal sera opposé à l’Angola pour la finale de la 26e édition de la Coupe d’Afrique des Nations chez les Féminines. Le champion en titre fera face à son plus redoutable adversaire de ces dernières années. Les Lionnes sénégalaises ambitionnent de détrôner les Lusophones.

On ne pouvait rêver mieux pour l’apothéose de cette 26e CAN Dames, qui oppose les deux meilleures équipes de la compétition. L’Angola, 15 fois champion d’Afrique et avec 7 victoires en autant de rencontres dans cette édition 2024, sera défié par le Sénégal, 2 fois finaliste (1974-2018) et quatrième lors de la dernière édition, crédité de 6 victoires et d’une défaite en 7 matchs. Cet après-midi, les Lionnes, qui avaient manqué l’occasion de battre les Lusophones il y a deux ans à Dakar, ont encore une opportunité de réussir un coup de maître.

L’Angola présente pour l’instant la meilleure attaque (256 buts marqués) et la meilleure défense de la compétition (122 buts encaissés), talonné par son adversaire du jour, le Sénégal, qui possède la 2e meilleure attaque (189 buts marqués) et la 2e meilleure défense (125 buts concédés). Les deux équipes possèdent les meilleurs potentiels de cette 26e édition de la CAN. Des deux côtés, il existe des joueuses capables de faire la différence.

Chez les Lusophones, on peut citer les prolifiques Albertina Da Cruz dite « Kassoma », Natalia Mafiela, Cazanga Magda, Malaria Jacinto, Paulo Helena Gilda Simao, Vilma Pegado et leur excellente gardienne Marta Alberto. Du côté des Lionnes, l’excellente et prolifique Soukeina Sagna (3 fois MVP) sera la tête de file d’un collectif où se distinguent la solide gardienne Toubissa Elbeco, Dieynaba Sy, Raissa Dapina, Marie Fall, Aminata Cissokho. Ce groupe, avec l’apport défensif du duo Coura Camara-Maiwenn Dasylva et l’insouciance des Astou Ndiaye Soda Cissé et autres, peut bien réussir le coup parfait.

Avec une telle pléthore de talents dans les deux camps, le spectacle devrait être garanti sur le terrain cet après-midi.

Pour que ce samedi 7 décembre soit historique pour le handball sénégalais et les Lionnes, il faut que les protégées de Yacine Messaoudi mettent du gaz dans la machine, pour pouvoir se battre pour ce qu’elles désirent : c’est-à-dire contester la suprématie de l’Angola.

Après les défaites étriquées et amères concédées face aux Lusophones en CAN 2022 (24-21) et lors du TQO de Luanda (21-20), il est temps pour les Lionnes de stopper l’hémorragie.

Pour les Lionnes, il faut tout donner, pour y arriver et ressentir cette sensation unique et cette fierté que seule la victoire peut procurer

Programme Finale CAN DAMES 2024

Samedi 7 décembre 2024 Salle

Stade des Martyrs Gymnase 1

18 H 00 Sénégal/Angola