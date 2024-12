Handball-CAN Dames 2024 (27 Nov-7 Déc)/Finale Sénégal-Angola : les Lionnes, adversaires toujours coriaces pour les Angolaises, l’ultime duel pour briser la domination lusophone

XALIMANEWS-Championnes d’Afrique en titre, les Angolaises visent un 16e titre continental, pour un cinquième sacre de rang, ce samedi 7 décembre 2024 face aux Sénégalaises. Ce match entre les deux géants du handball féminin africain s’annonce comme un classique incontournable. Les Lusophones ont toujours souffert face aux Lionnes qui les poussent souvent dans leurs derniers retranchements.

Pour cette grande finale de la CAN Dames 2024, le duel Sénégal/Angola mettra en scène le champion en titre contre la quatrième nation africaine. Les affrontements entre les deux équipes sont devenus une véritable tradition depuis la CAN 2018. Cette année-là, en Angola, les Lionnes ont failli créer la surprise, dominant (10-7) à la pause. Sous la houlette de Fred Bougeant, elles avaient raté de peu l’exploit de détrôner les Lusophones, qui se sont montrées renversantes en seconde période, en infligeant un 12-4 aux Sénégalaises, pour finalement remporter la finale (14-9). Les Lionnes, emmenées par Awa Diop Fall, avaient frôlé l’exploit. Peu après cette rencontre, les deux équipes se retrouvaient à Dakar pour un TQO, remporté une nouvelle fois par les Angolaises. Ce match serait le prélude à un autre affrontement entre les deux nations lors de la CAN 2022 à Dakar. Une fois encore, les Sénégalaises, avec Soukeina Sagna en tête, ont échoué en demi-finale, gâchant la balle de match à 17 secondes de la fin alors que le score était de 20 partout. En prolongations, les Angolaises, menées par Cazanga Magda, s’imposaient (24-21). Ce troisième revers consécutif face à l’ogre du handball féminin africain n’a pas empêché les Lionnes de se révolter une nouvelle fois lors du TQO de Luanda, qualificatif pour les JO 2024. Lors de leur premier match, les Sénégalaises ont mené longtemps au score avant de s’incliner de justesse (21-20).

Ainsi, dans leurs confrontations avec l’Angola, les Lionnes du Sénégal, bien que toujours battues, parviennent à pousser leurs rivales dans leurs derniers retranchements, contrairement au Cameroun ou au Congo, souvent facilement dominées par les championnes en titre. L’Angola, même si elle reste invaincue face au Sénégal, connaît des moments de grande tension lorsqu’elle affronte la sélection des Lionnes. Les Sénégalaises ont les atouts techniques et physiques pour bousculer les championnes en titre, mais il faut y ajouter une grosse force. Et ladite force ne résulte pas toujours d’une capacité physique mais d’une volonté infaillible.

A cœurs vaillants, rien n’est impossible. Aux Lionnes de faire preuve d’héroïsme et de devenir immortelles aux yeux de l’histoire du handball féminin africain.(Nous y reviendrons)