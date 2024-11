Handball-CAN Dames 2024 (27 Nov-7 Déc)/J3-Poule A : le Sénégal affronte l’Égypte ce samedi à 15 heures, pour la bataille de la première place

XALIMANEWS-Ce samedi, au Gymnase 2 de la salle des Martyrs, le Sénégal et l’Égypte s’affrontent pour la bataille de la première place du groupe. Les Lionnes, qui comptent deux victoires comme leurs adversaires du jour, cherchent à s’imposer pour s’installer seules en tête de la poule A.

Le Gymnase 2 vibrera aux rythmes des courses, des sauts et des tirs des Sénégalaises et des Égyptiennes, à partir de 15 heures. Lionnes et Égyptiennes vont se livrer à une lutte acharnée pour la première place du groupe A. Les deux équipes, avec l’Angola et le Cameroun, deux autres équipes du groupe B, sont les quatre seules sélections à avoir remporté leurs deux premiers matchs. Cette troisième rencontre pourrait être décisive pour décrocher la qualification pour les quarts de finale pour l’équipe qui l’emportera.

Le Sénégal (1er, 4 points +45), après avoir battu le Kenya (39-9) et le Cap-Vert (37-22), devance, grâce à un meilleur goal average, l’Égypte (2e, 4 points +13), qui s’est imposée face au Congo (27-23) et à l’Algérie (28-19). Pour cette troisième journée, les quatrièmes de la dernière CAN et Mondialistes 2023 vont rencontrer des rivales mieux préparées que leurs deux premières adversaires, largement battues. L’Égypte a surpris le Congo (27-23), qui s’était classé troisième en 2022 à Dakar après avoir dominé le Sénégal lors du match de classement.

La sélection du pays du Nil, se présente comme un sérieux outsider dans cette 26e CAN Dames. L’adversaire du Sénégal peut compter sur son duo composé de Mariama Ibrahim et Abdelmalik Ehsan, créditées respectivement de 13 et 18 réalisations en deux matchs, se classant comme les 2e et meilleures marqueuses du tournoi après deux journées, derrière la Camerounaise Atobe Engadi, qui a marqué 25 buts en deux matchs. Cependant, les Egyptiens, aussi, vont croiser leurs rivales les plus sérieuses jusqu’à présent, car les Lionnes du Sénégal représentent une autre paire de manches.

Auréolées de leur bonne prestation lors du Mondial féminin 2023, les protégées de Yacine Messaoudi, prétendantes au sacre final, réalisent un bon début de compétition. Certes, certains diront que les Kényanes et les Cap-Verdiennes ne font pas partie du gotha continental, mais le sérieux, la détermination et l’efficacité montrés par les quatrièmes de la dernière CAN lors de leurs deux premières sorties donnent des raisons d’espérer à leurs supporters.

La cuvée 2024 des Lionnes, qui ambitionnent de remporter la compétition, peut compter sur un groupe composé d’anciennes et de nouvelles. La sélection sénégalaise peut s’appuyer sur un quintet dominant depuis le début de la compétition, avec Soukeina Sagna, la plus prolifique des Lionnes, auteur de 12 buts en deux matchs, suivie d’Aminata Cissokho (10 buts), ainsi que des trois joueuses formées au pays : Khady Seck (6 buts), Astou Ndiaye (9 buts) et Soda Cissé (6 buts). Ces deux dernières ont été désignées MVP respectivement lors des matchs contre le Kenya et le Cap-Vert.

Les Lionnes partent favorites pour ce match, mais elles devront se montrer encore plus conquérantes et féroces face aux Égyptiennes, dont la plupart ont participé au Mondial féminin U20 2024, où elles se sont classées 13èmes.

Dans les autres matchs du groupe A, l’Algérie (4e, 0 pt, -5) affrontera le Congo (3e, 2 pts, +13) à partir de 13 heures au Gymnase 1. À 14 heures, le Cap-Vert (5e, 0 pt, -19) se mesurera au Kenya (6e, 0 pt, -47) au Gymnase 2.

Classement de la poule A après 2 journées.