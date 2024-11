Handball-CAN Dames 2024 (27 nov – 7 déc) / J3 – Poule A : Les Lionnes s’adjugent le choc face aux Egyptiennes (21-16) pour conforter leur place de leader en restant la seule équipe invaincue du groupe

XALIMANEWS-Ce samedi, les équipes du Sénégal et de l’Égypte, qui sortaient de deux victoires chacune, s’affrontaient pour la première place du groupe A. Au terme des 60 minutes, les Lionnes se sont imposées (21-16) et restent en tête du groupe A, tout en se rapprochant de la qualification pour les quarts et en demeurant invaincues.

Comme on pouvait s’y attendre, le match contre la sélection égyptienne a été différent des deux précédentes sorties des Lionnes. En effet, les Nord-Africaines étaient d’un cran supérieur aux Kényanes et Capverdiennes, battues par la bande à Soukeina Sagna. La première période a été à l’avantage du Sénégal, qui mène 10-8 après avoir raté une balle de plus trois sur un tir de 7 mètres en fin de période.

En seconde période, les protégées de Yacine Messaoudi ont infligé un 4-1 d’entrée à leurs rivales, portant leur avance à plus 4 (15-11). Mais ces dernières vont réagir et réduire leur retard à un but (15-14) après 20 minutes de jeu. Le Sénégal va alors reprendre un léger avantage (16-14), avec 7 minutes à jouer. Marie Fall va étirer l’écart pour les Lionnes (17-14), à 5 minutes du terme. Le banc égyptien prend alors un temps mort. De retour sur le terrain, les Égyptiennes marquent (17-15), mais Marie Fall, toute en puissance dans l’axe, remet l’écart à trois buts (18-15).

Le Sénégal termine mieux le match et s’adjuge finalement la victoire (21-16) pour conforter sa première place du groupe an faisant le carton plein (3/3) avec 6 points et un goal average favorable de plus 50. Avec trois succès en autant de matchs, les Lionnes restent les seules invaincues du groupe A et filent en quarts.

Soukeina Sagna MVP du match et meilleure buteuse de la partie avec 6 realisations

Le succès des Lionnes porte les signatures de Soukeina Sagna, auteur de 6 buts et MVP du match, suivie de Raissa Dapina et Dieynaba Sy, qui ont toutes deux inscrit 4 réalisations. Marie Fall, décisive en fin de match ainsi qu’Aminata Cissokho, qui ont chacune marqué 3 buts, ont également joué un rôle clé. Dans les cages, Toubissa Elbeco a réalisé une prestation remarquable, enregistrant 12 arrêts sur 26 tirs.