Handball-CAN Dames 2024 (27 nov-7 déc)/J5-Poule A : comme en 2022, les Congolaises domptent les Lionnes (25-17), qui subissent leur premier revers mais conservent la première place du groupe

XALIMANEWS-Le match décisif du groupe A entre le Congo et le Sénégal a vu les Congolaises s’imposer de manière nette (25-17), infligeant ainsi la première défaite des Lionnes dans cette CAN 2024. Après une première mi-temps dominée par les Congolaises, l’écart n’a cessé de se creuser, malgré une tentative de réaction du Sénégal. Malgré leur revers, les Lionnes conservent la tête du classement, devant les Egyptiennes et les Congolaises.

Le choc du groupe A, décisif pour l’attribution de la première place, démarre avec une première mèche allumée par les Lionnes du Sénégal (1-0). La réplique congolaise ne se fait pas attendre (1-1). Ces dernières ajoutent deux autres buts pour mener la course en tête (3-1). Le Sénégal met 4 minutes pour marquer sa deuxième réalisation (3-2). Portées par leur demi-centre Fanta Diagouraga, les Congolaises portent leur avance à deux buts (4-2). Les Lionnes ne lâchent pas prise et reviennent au score. Plus incisives et avec de meilleures dispositions sur le plan défensif, les Congolaises déroulent et étendent l’écart (11-6). Le coach des Lionnes, Yacine Messaoudi, prend un temps mort pour remobiliser sa troupe et fait entrer Astou Ndiaye. Mais c’est l’adversaire qui réagit avec un autre but, portant son avance à plus de 6 (12-6). Alors que le score était de 13 à 7, Soda Cissé, nouvelle entrée chez les Lionnes, marque pour réduire l’écart à 5 buts à la pause (13-8). Dans cette première période, les Lionnes, méconnaissables, ont été dominées par des Congolaises plus affûtées, tant sur le plan offensif que défensif.

Dès la reprise, c’est le Sénégal qui marque en premier (13-9), mais après 7 minutes, l’écart est de 6 buts en faveur du Congo (37e, 16-10). Les Lionnes, sans révolte, subissent. À 8 minutes du terme, Soukeina Sagna et ses partenaires accusent un retard de 8 buts (23-15). Mais finalement, le Congo va s’imposer pour une deuxième fois consécutive face au Sénégal, remportant la partie avec 8 buts d’écart (25-17), après avoir porté son avance à 10 buts (25-15).

Avec ce succès incontestable, les Congolaises infligent aux Sénégalaises leur première défaite dans le wgroupe A. Et encore une fois, le Sénégal s’incline devant un membre du Top 4 africain pour sa première défaite dans cette CAN 2024.

Malgré son premier revers, la sélection du Sénégal conserve la tête du classement avec 8 points (+51), devant l’Égypte (8 points +37), victorieuse du Cap-Vert (4e, 2 points -18) sur le score de 27-24. Le Congo (3e, 8 points +32) complète le podium de la poule A. L’Algérie (5e, 2 points -19) va décrocher la quatrième place qualificative pour les quarts de finale du détriment du Cap-Vert, à condition de s’imposer face au Kenya (6e, 0 point -83).

Il convient de rappeler que le Sénégal, l’Égypte et le Congo, qui ont chacun remporté 4 matchs et perdu 1 sur 5 journées, se sont retrouvés à égalité de points. Ils ont donc été départagés par le goal average général.

Classement Poule A après 5 journées