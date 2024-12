Handball – CAN Dames 2024 (27 nov-7 déc)/J5-Poule A : le Sénégal, toujours invaincu après un sans faute, face au Congo ce mardi à 15 heures pour la première place du groupe

XALIMANEWS – Ce mardi à 15 heures, dans le cadre de la 5e et dernière journée des phases de groupes, le Sénégal, leader invaincu de la poule A, affronte le Congo. Ce match, dont l’enjeu est la première place du groupe, est un remake de la rencontre pour la 3e place de la CAN 2022 à Dakar, remportée par les Congolaises.

Les Sénégalaises, qui dominent la poule A avec quatre victoires en autant de matches contre le Kenya (38-9), le Cap-Vert (37-22), l’Égypte (21-16) et l’Algérie (24-16), comptent bien réaliser un carton plein à l’issue des phases de groupes. De leur côté, les Congolaises, créditées de 3 succès contre le Kenya (37-20), l’Algérie (24-17) et le Cap-Vert (25-21), après une défaite initiale contre l’Égypte (27-23), espèrent enchaîner un quatrième succès pour prendre la première place du groupe.

Ce choc sera un remake du match pour la 3e place de la CAN 2022, remporté par les protégées de Younes Tatby contre celles de Yacine Messaoudi (20-19). Ce jour-là, Fanta Diagouraga et ses coéquipières avaient privé du podium, capitaine Hawa Ndiaye et sa bande. Mais depuis, beaucoup d’eau a coulé sous les ponts. La sélection sénégalaise a renouvelé son équipe avec le départ de certaines cadres, la non-convocation d’autres joueuses emblématiques et l’incorporation de nouvelles têtes. Du côté de la délégation congolaise, les anciennes figures sont toujours présentes. Cependant, depuis leur dernière confrontation, l’équipe sénégalaise a montré un visage plus conquérant que son adversaire, après avoir réalisé une excellente Coupe du Monde, ponctuée par une qualification historique pour le tour principal, tandis que le Congo a été éliminé dès les phases de groupes. Ces performances ont été confirmées lors de cette CAN, avec 4 victoires pleines de maîtrise, alors que le Congo a montré plus de faiblesses.

Cet après-midi, les deux équipes auront des bilans à défendre. Les Lionnes, sur une lancée victorieuse et prétendantes au titre, chercheront à réaliser le carton plein. Sous la conduite de Soukeina Sagna (21 buts), Raissa Dapina (16 buts), Dieynaba Sy (11 buts), Aminata Cissokho (15 buts), les Lionnes compteront sur la combativité de Marie Fall (9 buts) et l’explosivité d’Astou Ndiaye (10 buts) pour s’imposer face aux Congolaises. Ces dernières miseront sur leur star Fanta Diagouraga (15 buts), Klein Neida (15 buts), Betchaidelle (11 buts), Dimingos Eugenia (9 buts), pour ne citer que les plus prolifiques chez les Congolaises. Le vainqueur de ce match prendra la première place du groupe.

Dans les autres matchs du groupe, à 14 heures, le Cap-Vert (4e, 2 pts, +15) affrontera l’Égypte (2e, 6 pts, +36), et à 16 heures, l’Algérie (5e, 2 pts, -19) sera opposée au Kenya (6e, 0 pt, -83), lanterne rouge et déjà éliminé.

Pour rappel, les trois premières équipes, dans l’ordre : Sénégal, Égypte et Congo, sont déjà qualifiées pour les quarts de finale. Le quatrième ticket qualificatif se jouera entre le Cap-Vert et l’Algérie.

Classement poule A apres 4 journées