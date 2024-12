Handball-CAN Dames 2024 (27 Nov-7 Déc)/Sénégal-Angola (18-27) : les Perles triomphent face aux Lionnes et décrochent leur 16e titre continental

XALIMANEWS-Dans une finale intense et très disputée, l’Angola a surclassé le Sénégal pour s’adjuger son 16e sacre continental. Bien que les Lionnes aient tenté de revenir à plusieurs reprises, c’est la maîtrise collective des Perles qui a fait la différence.

La finale continentale démarre entre deux équipes très déterminées. Ce sont les Perles qui marquent le premier but, et les Lionnes répliquent (1-1). L’Angola mène la course en tête en ce début de match (2-1, 2-2, 3-2). Mais après une énième égalisation sénégalaise (3-3), les Lusophones, sous la houlette du quatuor composé de l’excellente Cazanga Mazda, très prolifique en ce début de match, de Da Cruz « Kassoma », très bonne dans son rôle de pivot, de la bondissante Paula Helena et de la gardienne Marta Alberto, solide dans ses buts, vont étirer le score (7-4). C’est à ce moment que le banc sénégalais demande le premier temps mort du match. Dès la reprise, l’Angola marque deux fois (9-4). Mais entre la 15e et la 20e minute, il y a une baisse de régime du côté des championnes en titre, et les Lionnes vont en profiter, avec un léger mieux du côté de Soukeina Sagna, jusque-là discrète. De la 15e à la 20e minute, le staff angolais sollicite à son tour un temps mort. Le Sénégal revient à moins 3 (10-7) vers la 25e minute, au moment où Toubissa commence à réaliser des arrêts. Mais les Lusophones vont mieux terminer la première période et vont aller à la pause avec une avance non négligeable de 5 buts (13-8). Tout reste à faire, et les Lionnes doivent se rebiffer lors des 30 dernières minutes.

De retour des vestiaires, les Lusophones infligent un 4-1 aux Lionnes pour porter leur avance à 8 buts (17-9). Désorientées, les Sénégalaises, qui n’avaient brillé que pendant les 12 premières minutes, ne donnent pas l’impression de pouvoir revenir au score. Avec un collectif incroyable et une large profondeur du banc, les Perles vont dérouler et vont même se permettre une avance de 10 buts (21-11), à 17 minutes du terme. À ce moment, les carottes semblaient cuites pour les protégées de Yacine Messaoudi. Cependant, les coéquipières de Doungou Camara vont se rebiffer et réduire leur passif à moins 8 buts (23-15). Dans la foulée, Soukeina Sagna, moins fringante que d’habitude, rate un penalty qui aurait permis aux Lionnes de réduire le score à 23-16. Dans les 10 dernières minutes, Kassoma et ses partenaires jouent à l’économie et lèvent un peu le pied. La partie se termine sur un score de 27 à 18 en faveur des Lusophones, qui étaient d’un cran supérieurs aux Lionnes. Le triomphe angolais a été rendu possible grace aux performances exceptionnelles de Cazanga Mazda, Kassoma, Paula Helena voire Paulo Helena et de l’ensemble de l’équipe.

Avec ce succès qui ne souffre d’aucune contestation, l’Angola obtient son 16e sacre continental en 17 finales pour 24 participations.

Pour les Lionnes qui n’ont pas démérité, il faudra repasser pour espérer décrocher un premier sacre continental.