Handball-CAN Dames 2024 (27 Nov-7 Déc)/Tunisie-Sénégal : choc décisif pour la finale ce vendredi, entre deux équipes qui se connaissent bien

XALIMANEWS-Ce vendredi à 14 heures 30, au Stade des Martyrs de Kinshasa et dans le Gymnase 1, le Sénégal sera opposé à la Tunisie dans le cadre des demi-finales de la CAN DAMES 2024. Un choc pour une place en finale entre deux sélections habituées à se rencontrer et qui se sont opposees deux fois en matchs amicaux joués à Tunis, en avril.

Sénégal/Tunisie, une opposition que les fans des deux sélections ont l’habitude de voir ces derniers temps, tant ces deux équipes ont l’habitude de se croiser. La demi-finale de ce vendredi sera la quatrième rencontre entre les deux équipes depuis 2021. Cette année-là, lors des matchs de poule de la poule A de la CAN disputée au Cameroun, les Tunisiennes avaient disposé des Sénégalaises (30-14), une victoire synonyme de la première place du groupe. Par la suite, les Lionnes ont été éliminées en quart de finale par le Congo. Lors de l’édition suivante à Dakar (2022), les deux équipes ne se sont pas affrontées. Les Tunisiennes ont été éliminées en quarts par le futur vainqueur, l’Angola (29-24), mais ont tout de même terminé 5e de la compétition, tandis que les Lionnes ont été stoppées en demi-finale par les Lusophones avant de terminer 4e, battues par le Congo lors de la petite finale.

Cette année, la Tunisie et le Sénégal se sont rencontrés à deux reprises dans le cadre de la préparation de cette CAN 2024. Lors de leur stage préparatoire à Hammamet, du 21 au 26 octobre, les Lionnes et les Aigles se sont affrontés deux fois lors d’un tournoi triangulaire (Tunisie-Sénégal-Algérie). Les protégées de Yacine Messaoudi ont remporté deux matchs dans ce tournoi, face à la Tunisie le 3 avril (23-21) et à l’Algérie le 4 avril (27-16), avant de perdre le dernier match face aux Tunisiennes, le 5 avril (25-23). Les deux équipes ayant chacune remporté un match, avec un écart de deux buts. Cela montre à quel point la Tunisie et le Sénégal se connaissent bien. Nul doute que les empoignades de ce vendredi, entre les Nord-Africaines et les Ouest-Africaines seront très âpres, car des deux côtés, les talents ne manquent pas.

Chez les Lionnes, un noyau dur se distingue, composé de l’excellente Soukeina Sagna, MVP lors du succès face au Cameroun, de Toubissa Elbeco, très rassurante dans ses buts, de la précieuse Djeynaba Sy, de Marie Fall, qui prend du galon dans cette équipe, de Raissa Dapina, de l’expérimentée Doungou Camara, et de la belle trouvaille Aminata Cissokho. Du côté de l’adversaire, la menace peut venir de Hachana Sondes, créditée de 8 buts face au Congo et MVP du match, ainsi que de Hamrouni Amal, Soumaya Belhadi, et Jlezi Mouna, toutes trois créditées de 4 réalisations lors des quarts. Cette première demi-finale, qui se jouera vendredi à partir de 14 heures 30, sera une grosse opposition entre deux équipes qui se connaissent très bien. (Nous y reviendrons)