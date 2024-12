Handball CAN Dames 2024/Bilan de la Poule A après 4 journées : le Sénégal dominant avec autorité et déjà qualifié, avec le Congo et l’Égypte, la Guinée et la Tunisie se disputent le dernier ticket

XALIMANEWS-Ce lundi étant jour de repos, et en attendant la dernière journée de la phase de groupes qui va se disputer ce mardi 3 décembre 2024, on connaît déjà les trois premières équipes qualifiées pour les quarts de finale dans la poule A.

Le Sénégal, prétendant au titre, mène la danse avec un bilan de 4 victoires en 4 matchs, après des succès contre le Kenya (39-9), le Cap-Vert (37-22), l’Égypte (21-16) et l’Algérie (23-16). Avec 8 points et un goal average favorable de +57, Soukeina Sagna et ses coéquipières font honneur à leur statut, avec autorité et maîtrise, avant de croiser le Congo ce mardi 3 décembre 2024, pour le choc du groupe.

Après 4 journées, les Lionnes possèdent la 3e meilleure attaque des 2 poules (120 buts), derrière l’Angola (148 buts) et la Tunisie (121 buts). En revanche, les protégées de Yacine Messaoudi ont la meilleure défense parmi les 12 équipes, avec 63 buts concédés, devant l’Angola, qui a encaissé 70 buts.

Les équipes de l’Égypte (2e, 6 pts +36) et du Congo (3e, 6 pts +24) complètent le podium de la poule A, avec 3 victoires et 1 défaite chacune, et sont également qualifiées pour les quarts de finale. L’Algérie (5e, 2 pts -19) et le Cap-Vert (4e, 2 pts -15) lutteront pour le dernier ticket qualificatif pour le second tour.

Classement de la poule A après 4 journées