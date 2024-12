Handball CAN Dames 2024/Bilan de la Poule B après 4 journées : l’Angola affirme sa suprématie et survole son groupe, le Cameroun et la RD Congo passent en quarts, la Tunisie et la Guinée se disputent le dernier billet

XALIMANEWS-L’Angola domine sans partage la poule B du championnat de handball féminin, enchaînant les victoires avec aisance. Les Lusophones, invincibles jusqu’ici, s’affirment comme les grandes favorites de la compétition. Derrière les Lusophones, le Cameroun et la RD Congo ont obtenu leurs qualifications, tandis que le dernier ticket se jouera entre la Tunisie et la Guinee.

L’Angola, en toute maîtrise, assure sa première place. Les Lusophones, ogres incontestées du handball féminin, déroulent dans la poule B. Créditées de quatre succès en autant de rencontres, devant la Tunisie (36-23), l’Ouganda (46-11), la Guinée (35-22) et le Cameroun, largement corrigé (31-14), Natalia Mafiela, la gardienne Marta Samuel, Cazanga Magda et compagnie ont survolé la poule B avec maîtrise et aisance. Assurées de terminer premières de leur poule, la formation angolaise (1er, 8 pts +78), qui possède pour l’instant la meilleure attaque (148 buts marqués) et la deuxième meilleure défense (70 buts encaissés) des deux poules, attend de pied ferme son adversaire en quarts. Derrière l’épouvantail angolais, le Cameroun (2e, 6 pts +11) et la RD Congo (3e, 6 pts +35) sont également assurés de jouer le second tour.

Pour le dernier ticket qualificatif pour les quarts, la Tunisie (4e, 3 pts +14) et la Guinée (5e, 1 pt -27) sont au coude.

Classement Poule B après 4 journées