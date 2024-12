Handball-CAN Dames 2024/Équipe Type : Soukeina Sagna, seule rescapée du onze type de la CAN 2022, figure à nouveau parmi les meilleures de la CAN Dames 2024

XALIMANEWS-Les rideaux sont tombés sur la 26e édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de handball féminin, qui a eu lieu du 27 novembre au 7 décembre 2024. L’Angola a remporté le tournoi, en battant le Sénégal en finale (26-18). À l’issue de la compétition, l’équipe type a été dévoilée, et Soukeina Sagna, la demi-centre du Sénégal, a été incluse dans cette équipe, marquant ainsi sa présence pour la deuxième fois consécutive après 2022.

Comme de coutume ces dernières années, l’Angola a de nouveau remporté le graal continental chez les féminines lors de la 26e édition de la CAN, décrochant ainsi son 6e sacre consécutif et son 16e titre en 17 finales disputées sur 24 participations.

Le sélection lusophone reste l’équipe dominante du handball féminin africain. Dans l’équipe type de la CAN 2024, l’Angola a deux joueuses dans l’équipe type, contrairement en 2022, où Paulo Helena, Natalia Bernardo, Liliana Venancio et Juliana Machado formaient le quatuor lusophone du sept majeur de la compétition.

Pour l’édition de 2024, Fonseca Natalia et Almeida Albertina dite Kassoma sont les 2 représentantes de la formation lusophone. Cette dernière est talonnée par La RD Congo, éliminée en quarts de finale, qui compte également deux représentantes : Laugane Pina et Shunu Alexandra. Le Sénégal, bien qu’il ait terminé vice-champion, est représenté par Soukeina Sagna, qui a brillé tout au long du tournoi. Elle est la seule joueuse du Sénégal à figurer dans l’équipe type 2024, et elle a fait preuve d’une grande classe, ce qui lui a valu d’être sélectionnée.

Pour rappel, Soukeina Sagna est la seule rescapée de l’équipe type de la CAN 2022, qui s’était déroulée au Sénégal, marquant une continuité de ses performances remarquables dans cette compétition.

Faut noter la performance exceptionnelle de Fanta Diagouraga, de la République du Congo, qui a été élue MVP du tournoi, et met en avant Aly Gooma Mai, la gardienne égyptienne, qui a été l’une des meilleures du tournoi.

L’équipe type de la CAN 2024 se compose de :

Gardienne : Aly Gooma Mai (Égypte)

Ailière gauche : Pina Louambo Lugane (RDC)

Ailière droite : Fonseca Natalia (Angola)

Arrière gauche : Soukeina Sagna (Sénégal)

Arrière droite : Shunu Lutunu Alexandra (RDC)

Pivot : Almeida Albertina (Angola)

Demi-centre : Fanta Diagouraga (Congo)