Handball-CAN Dames 2024/J4/Poule A : les Lionnes, leaders invaincues, rugissent encore face aux Algériennes (23-16) et filent en quarts

XALIMANEWS-Ce dimanche à Alger, les Lionnes ont enchaîné un 4e succès en autant de sorties, en dominant les Algériennes (23-16). Avec cette victoire très maitrisé, le Sénégal continue son sans-faute dans la poule A, en tête et invaincu.

Après deux confrontations amicales à Alger lors du dernier stage des Lionnes, toutes deux remportées par les Sénégalaises (32-19 le 23 octobre et 30-24 le 25 octobre), les équipes ouest-africaines et nord-africaines se retrouvaient ce dimanche dans le cadre de la 4e journée de la poule A de la CAN 2024. Pour les Sénégalaises, qui avaient disposé de l’Égypte la veille (21-16), l’objectif était de s’imposer face aux Algériennes, qui venaient de perdre contre le Congo (24-17).

Avec un ascendant psychologique sur leurs rivales et une supériorité évidente sur tous les plans, les protégées de Yacine Messaoudi ont fait le travail. En première période, le score était de 13 à 9 en faveur du Sénégal.

Portées par Raissa Dapina (7 buts), MVP du match, ainsi que par l’excellente demi-centre Soukeina Sagna (3 buts), les Sénégalaise habillées en rouge, ont maîtrisé la seconde période en infligeant un 10-7 aux Algériennes. Du côté algérien, Camélia Sarrah (4 buts) et Derradi Imen (6 buts) se sont distinguées. Le score final est de 23 à 16. Et plus d’un mois après leurs confrontations à Alger, le Sénégal s’impose à nouveau face aux Nord-Africaines.

Raissa Dapina posant avec son trophée de MVP avec Nafi Leila membre du bureau fédéral de la FSHB

Avec cette victoire, les Lionnes consolident leur première place avec 8 points et se qualifient pour les quarts de finale.