Handball-CAN Dames 2024 / Quarts de finale : Les Lionnes toutes griffes dehors, repoussent leurs homologues Camerounaises (26-18), filent en demi-finale et décrochent leur billet pour le Mondial

XALIMANEWS-Dans un affrontement décisif des quarts de finale de la CAN 2024, les Lionnes du Sénégal ont dominé les Camerounaises sur le score de 26-18. Portées par une défense solide et une attaque redoutable, elles se sont imposées avec autorité, validant ainsi leur ticket pour la demi-finale et décrochant leur qualification pour le Mondial. Une performance impressionnante qui efface le revers subi hier devant le Congo.

Dans ce choc décisif pour la qualification en demi-finale, les Lionnes du Sénégal, vêtues de tuniques blanches, débutent la rencontre avec une grande détermination. Le Sénégal ouvre le score, mais le Cameroun réagit rapidement (1-1). Les partenaires de Doungou Camara prennent ensuite l’initiative, menant à 2-1, puis à 4-2 grâce à une Soukeina Sagna très fringante. À la 15e minute, les Sénégalaises sont en tête avec une avance de 3 buts (7-4). Leur défense bien organisée perturbe l’attaque camerounaise, vêtue de maillots jaunes, et le duo Ateba-Baboga-Petronie ne parvient pas à trouver la faille. Avec une défense solide et une organisation sans faille, les Lionnes contrôlent la première période, qu’elles terminent avec un avantage de 3 buts (12-9), Toubissa étant impériale dans ses buts.

Dès la reprise, le Cameroun réduit l’écart à 12-10, mais le Sénégal réagit rapidement en enchaînant trois buts consécutifs (15-10) pour porter l’écart à 5 buts. Les Camerounaises sont dominées et ne réagissent plus qu’en retard. À la 37e minute, alors que le score est de 16-11, le banc camerounais prend un temps mort, mais c’est encore le Sénégal qui trouve le chemin des filets, avec Marie Fall qui inscrit le 17-11. Toubissa continue d’écœurer les attaquantes camerounaises, et Raissa fait mal avec un tir à 18-11.

À 20 minutes du terme, le Sénégal a un pied en demi-finale avec une avance de 7 buts. Les Lionnes déroulent et dominent de bout en bout (20-11). Le banc sénégalais exulte tandis que les supporters camerounais restent sans voix. Les attaquantes camerounaises, Ateba Engadi, Baboga Paola d’habitude très prolifiques, sont constamment neutralisées. À 15 minutes de la fin, avec un score de 22-12, le bloc sénégalais, dirigé par Soukeina Sagna, impose un rythme lent mais efficace, maîtrisant la rencontre.

À 7 minutes de la fin, le Cameroun réduit son retard à 7 buts (23-15), mais les Lionnes ne relâchent pas leur emprise sur le match. Doungou Camara inscrit un nouveau but à 25-17 alors qu’il reste moins de 3 minutes à jouer. Finalement, le Sénégal s’impose 26-18, file en demi-finale et valide son ticket pour le Mondial. Soukeina Sagna la demi-centre des Lionnes a été désignée MVP du match.

Cet après-midi, le bleu de chauffe était de mise chez les protégées de Yacine Messaoudi, qui ont montré une grande maîtrise, mettant du rythme pour rayonner sur le terrain.