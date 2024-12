Handball-CAN Dames 2024/Quarts : Finalement 3e de sa poule, le Sénégal s’oppose au Cameroun ce mercredi à 15 heures. Chères Lionnes, battez vous, donnez tout, videz vos tripes

XALIMANEWS – Ce mardi, les Lionnes, jusque-là souveraines avec 4 victoires en autant de sorties et leaders de leur poule, ont été battues par le Congo. Du coup, le Sénégal, rétrogradé à la 3e place, va devoir croiser le Cameroun, deuxième de la poule B, pour les quarts de finale ce mercredi. Un choc dantesque attend ces deux prétendantes au titre, qui aspirent au moins à une place en demi-finale.

Encore le Cameroun sur le chemin des Lionnes du Sénégal. Bêtes noires des Sénégalaises ces derniers temps, les handballeuses venues d’Afrique centrale seront encore au menu de Soukeina Sagna et compagnie. Ces dernières, qui se sont sabordées ce mardi lors de la 5e journée des phases de groupe (25-17) face au Congo, se retrouvent à la 3e place du groupe A, avec le même nombre de points (8) que le Congo (1er) et l’Égypte (2e), mais elles sont devancées par le goal average particulier, car les équipes se sont affrontées entre elles. Le Sénégal a battu l’Égypte (21-16), cette dernière a disposé du Congo (27-14), qui a vaincu les Lionnes (25-17).

Après avoir perdu leur première place, les Lionnes, qui étaient les seules invaincues avec les Angolaises et ont essuyé leur premier revers de la CAN, vont croiser des adversaires redoutables. Et pourquoi ? Parce que les Camerounaises, doubles vice-championnes du titre, sorties deuxièmes de la poule B derrière l’Angola, qui leur a infligé leur seule défaite, sont toujours des rivales coriaces pour les protégées de Yacine Messaoudi. Lors de leurs trois dernières confrontations, le Cameroun a obtenu deux victoires, en match de poule de la CAN 2022 (28-27) et lors du TQO d’Angola, tandis que le Sénégal s’est vengé lors de la 3e journée du tour principal du Mondial 2023 (22-20). Ce match sera donc dramatique pour l’un des cadors du continent africain chez les féminines. Entre Sénégalaises et Camerounaises, certaines ne seront pas du prochain Mondial et verront leurs rêves brisés.

Pour réaliser leur désir de renouer avec le Mondial, les Sénégalaises, qui ont été méconnaissables face aux Congolaises ce mardi, sans génie ni hargne, doivent se sublimer, car l’adversaire est un gros morceau et ne compte pas s’arrêter au stade des quarts. Les Camerounaises, même en l’absence d’Ekoh Karichima, ont de très solides arguments, dont Atobe Engadi, créditée de 35 buts et meilleure buteuse du tournoi en 5 matchs, ainsi que Baboga Paola (18 buts).

À Soukeina Sagna, Aminata Cissokho, Marie Fall, Astou Ndiaye, Toubissa Elbeco et à leurs partenaires de nous montrer ce qu’elles valent réellement. Battez-vous, donnez tout et videz vos tripes. Une qualification en demi-finale, voire une participation au prochain Mondial en vaut la peine.

.