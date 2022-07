Après leur défaite initiale devant la RD Congo (31-26), les coéquipiers d’Ibou Sall devront se frotter aux Angolais, médaillés de Bronze de la dernière édition et qui se sont baladés devant les Zambiens (53-24). L’adversaire d’aujourd’hui est d’un autre Calibre, autre que les Congolais. Les Lusophones sont des prétendants au podium et possèdent un très bon groupe. Après avoir corrigé la Zambie, l’Angola compte passer sur le scalp du Sénégal pour confirmer son statut de favori du groupe. Pour les protégés de Fred Bougeant, l’objectif c’est la victoire, uniquement la gagne, autrement, c’est une élimination précoce et adieu laux quarts de finales. Après le revers subi devant la RD Congo (31-26), au terme d’une partie où les partenaires de Vincent Bello le meilleur sénégalais face aux Congolais, ont vendangé plusieurs occasions (une vingtaine) et subi beaucoup de pertes de balles (environ 17), la sélection sénégalaise doit sortir le grand jeu et battre celle de l’Angola si elle veut passer au second tour. Mais que ca risque d’être corsé et très corsé même. Mais, quand on aspire à faire partie des grands d’Afrique, faut s’ habituer aux exploits et battre les grosses cylindrées africaines.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy