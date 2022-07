Pour leur second match ce mardi 12 juin 2022, les Lions vont rencontrer les Angolaie, ogres du groupe D et qui se sont baladés devant la Zambie (54-24). Une seconde sortie qui sera plus relevée, devant la nation médaillée de Bronze du dernier CAN et favorite du groupe D.

