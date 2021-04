XALIMANEWS-Pour le compte des matchs retards de la 1ère journée du championnat élite dames, le DUC et le Disso de Guediawaye ont été plus forts que Diamono et Saltigué, battus respectivement (29-23) et (32-22).

