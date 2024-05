Handball-Challenge Trophy Masculin U18 / Nouakchott 2024 (12-18 mai)/J5: les Lionceaux Cadets pour battre la Mauritanie et espérer un faux pas improbable de la Guinée pour être champions

XALIMANEWS-Ce vendredi 17 mai 2024, se jouera la 5e et dernière journée de la poule unique du Challenge Trophy Zonal chez les U18. La Guinée (1ère, 6 points, +30) qui a remporté ses trois matchs, et le Sénégal (2e, 4 points, +41) avec deux victoires et une défaite contre le leader, se disputent la première place qualificative pour le Challenge Trophy continental.

Les Lionceaux Cadets du Sénégal affronteront la Mauritanie à 17 heures à la nouvelle Maison des Jeunes. Ils devront s’imposer très largement pour espérer prendre la tête du classement, à condition que la Guinée perde contre le Mali lors de leur match suivant. Ce scénario reste cependant improbable en raison de la qualité du bloc guinéen, qui est d’un cran supérieur à son adversaire

Programme de la 5e journée

Vendredi 17 mai 2024

17h00 : Mauritanie / Sénégal

19h00 : Guinée / Mali

Classement après la 4e journée