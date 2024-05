Handball-Challenge Trophy Masculin U18/U20 : la Guinée sacrée en Cadets et en Juniors devant le Sénégal

XALIMANEWS-Ce vendredi 17 mail était la journée de clôture des Challenge Trophy zonaux en U18 et U20 masculins. Les Cadets guinéens ont pris la première place de la poule unique devant le Sénégal alors que chez les Sily Juniors se sont imposés face au Lionceaux en finale (31-28).

Encore une fois, la Guinée s’est imposée lors des Challenge Trophy zonaux en conservant ses titres en U18 et en U20.

Chez les Cadets, la compétition se déroulait en poule unique, et la Guinée victorieuse lors de ses quatre sorties dont son entrée en matière devant le Sénégal (36-30) et sa dernière victoire ce vendredi devant le Mali (42-18), remporte la première place de la poule unique avec 8 pts et conserve son trophée. Le Sénégal qui aResultat battu la Mauritanie par forfait lors de la dernière journée se contente de la deuxième place chez les U18.

Chez les Juniors, les sélections guinéenne et sénégalaise, logées respectivement dans les poules A et B ont pris les premières places de leurs groupes respectives pour s’imposer en demi-finales, avant de se retrouver pour l’ultime acte ce vendredi. Et comme deux ans plutôt, les Sily Juniors se sont encore imposés face aux Lionceaux mais avec un écart moins large. La fin du match s’est soldée par 31 à 28. Un succès qui fait le bonheur des jeunes guinéens qui gardent leur suprématie sur leurs adversaires sénégalais.