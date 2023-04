Awa Cissé, la joueuse du Diamono Handball Club a réussi un bon tournoi pour sa première sortie officielle chez les U18, elle qui etrennait ses premières sélections. Dans la lignée de sa belle saison avec son club, avec lequel elle occupe la première place du championnat Elite Dames après la phase aller avec une bonne marge sur ses poursuivants, la jeune gardienne a fait étalage de son talent lors du tournoi de Bamako. Très relaxe dans ses buts, sans pression, elle assure et rassure ses partenaires. La jeune fille du quartier Ndiareme de Guédiawaye ne paie pas de mine sur le terrain avec son physique tres frêle, mais elle compense ce déficit physique par de bons reflexes et une certaine agilité. Malgré plusieurs arrêts en finale devant la Guinée, elle a vu son équipe perdre le match le plus important du tournoi. Cependant, cela n’a empêché le jury du tournoi de la désigner meilleure gardienne chez les U18. Très jeune joueuse, elle était plus experimentée parmi ses coéquipières avec 3 saisons en Championnat Élite.

