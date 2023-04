Dans cette finale sous forme de derby régional, les Sénégalaises entrèrent mieux dans le match avec une défense agressive, en infligeant un 4-0 d’entrée au Guinéennes. Ces dernières vont marquer leur 1ère réalisation à la 10e minute (4-1). Les protégées du duo Cherif Tall -Youssou Sangharé, poussées par le 12e Gaindé, mettent le pied à l’etrier et mènent (5-2), poussant le banc adverse à prendre le premier temps mort de la partie (12e). Sous la houlette de Mariama Faye « Ketiakh », elles maitrisent leur sujet, mais Olivinda loupe la balle de 7-3, mais Daba Ndiaye y parvient d’une belle frappe, alors qu’Awa Cisse assure dans les cages. La Guinée revient à moins 3 (8-5) après deux 2 minutes concédées par le Sénégal (20e). Cependant, les U18 sénégalaises vont aggraver le score, menant de 5 points (10-5), avant de faire face à une révolte adversee. Le score est de (10-7) à la pause. Dés la reprise la Guinée marque (10-8) et fait preuve d’agressivité en défense. Poussées dans leur amour propre, les Lioncelles accélèrent la cedence (14-9, 35e), bien aidées par Awa Cissé, solide dans ses buts. Daba Ndiaye assure un 7 mètre obtenu par Aminata Dia et le Sénégal creuse l’écart en menant de 7 points (16-9). Mais, tout va s’écrouler comme un chateau de cartes. La Guinée marque coup sur coup 3 buts et revient à moins 4 (16-12), puis moins 3 (16-13, 40e). Après avoir stoppé un 7 mètre, Awa Cissé, s’incline sur la tentative suivante et la Guinée est à moins 2 (16-14, 42e). L’adversaire du Sénégal prend un temps mort et dans la foulée revient à 1 but d’ecart (16-15, 36e). La partie s’emballe et les Lioncelles marquent (17-15), mais les Guinéennes ne lachent pas prise et égalisent, après que les 2 formations sont restées 3 minutes sans scorer (17-17). Le mano à mano continue, (18-17) pour les Lioncelles, puis (18-18). Dans ces moments cruciaux le Sénégal mène à nouveau (19-18) mais la Guinée égalise (19-19) et obtient un 7 mètre, reussi (20-19). Les Guineennes marquent coup sur coup 2 fois (22-19, 56e). Les Vertes reviennent à moins 2 (22-20), avant de s’incliner finalement (23-21). La Guinée conserve son titre au cours de cette fin de partie haletante, et le Sénégal ne peut s’en prendre qu’à lui même, se sabordant après avoir donné l’impression de maitriser son sujet.

