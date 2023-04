Pour cette seconde finale de ce dimanche entre voisines après celle des U18 un peu plutôt dans la journée, il n’en fut de choc que de nom. Tellement, les U20 de la Guinée ont très tôt pris la mesure de l’adversaire senegalais, menant 8 buts à 1 après un quart d’heure. Avec sa défense haute, la Guinée empêche le Sénégal d’exister dans ces premières minutes. Le match semble plié après 18 minutes (9-1). Les Lioncelles se rebiffent (9-2). Plus saignantes, les guineennes font la loi. Une défense aggresive est exercée sur Theresinia Gomis la tête pensante sénégalaise et ses autres coéquipières font mains de velours. Pas à son aise, elle rate un 7 mètre. Plus outillées, explosives et avec un jeu beaucoup plus pensé, les Guinéennes prennent le large (18-6) face à des adversaires désemparées et sans idées. La mi-temps intervient sur un score lourd de 23 à 6 en faveur de la Guinée. Dès la reprise, Nguenar fait 3 arrêts avant de s’incliner (24-6). Oumou Dione marque coup sur coup (25-8). les Lioncelles vont revenir à moins 16 (26-10).Mais, les carottes étaient déjà cuites depuis la première période, et les partenaires de Theresinia Gomis vont perdre devant plus fortes qu’elles. La Guinée s’impose et du coup, détrône le Sénégal. Ce soir, les protégées de Lamine Ndao et Serigne Fall n’ont pas existé, balayées par le rouleau compresseur guinéen. Un dimanche noir pout le Sénégal, qui a perdu 2 finales devant le même adversaire guinéen.

