Ce samedi soir, les Lioncelles U20 recevaient les Cap-Verdiennes tout en sachant que ca allait être une autre paire de manche, par rapport à leurs oppositions précédentes. Er cela s’est vérifié sur le terrain. Après avoir mené à la pause, les protégées du duo Lamine Ndao-Serigne Fall, verront leurs adversaires revenir à leur hauteur et même mener au score. Mais grâce aux talents des 2 gardiennes, Ami NDiaye et Nguenar Cossé, le Sénégal va reprendrez l’avantage. A un moment, les Cap-verdiennes vont revenir à moins 1 et la tension fut palpable des 2 côtés. Finalement, le Sénégal s’impose de 2 points (32-20), pour ce qui est son match le plus difficile jusque là et va rencontrer la Guinée en finale ce dimanche à 18h, la même affiche comme chez les U18. Aujourd’hui, les partenaires d’Oumy Gueye et Theresinia Gomis, ont commis beaucoup de pertes de balle et çela peut être lié a la pression ou à la valeur de l’adversité, qui les a poussé à déjouer. La meilleure joueuse du match, est Sali Fall, la sociétaire du Golf HBC transfuge de Sacré-Coeur HBC.

