Qui arrêtera les U20 du Sénégal dans ce Challenge Trophy zonal Dames 2023 de Bamako. Après leurs 2 premières sorties victorieuses et prolifiques, face au Maroc (43-18) et la Sierra Leone (56-17), les Lioncelles déjà qualifiées pour le dernier carré et assurées d’etre premières du groupe, affrontaient les Mauritaniennes pour le dernier match des phases de poule. Et comme lors des sorties précédentes, les partenaires de Nguenar Cissé, sous la houlette de Sira Kébé désignée MVP de la partie er habilléesen tuniques vertes, ont infligé une déculottée à leurs adversaires mauritaniennes (53-12). Du coup, le Sénégal fait le plein, termine premier de la poule A et peut se projeter vers sa demie-finale.

