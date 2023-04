Après leur entrée en matière réussie face au Maroc, les coéquipières de Theresinia Gomis et Agnes Sylva ont remis ça, et de fort belle manière encore, en se baladant devant l’équipe de la Sierra Leone (56-17) A la mi-temps, Sokhna Sai Dione, Oumy Dione et partenaires menaient par 28 à 10. La formation sénégalaise était un cran très au dessus de son adversaire. Comme lors de leur première sortie, le titre de MVP du match est revenue aux Lioncelles, en la persone de Rose Diatta, la joueuse de Toubacouta HBC. Avec 2 victoires, les protégées de Lamine Ndao et Serigne Fall caracolent en en-tête de la poule A et sont qualifiées pour les demies-finales, en attendant leur 3ème et dernière sortie des matchs de poule, ce vendredi face à la Mauritanie.

