Pour la Zone centre nord, la Renaissance de Tivaouane (6 pts, +12) caracole seule en tête grâce à ses 2 victoires (36-29) et (34-29) acquises devant l’UGB et El Hadj Badiane (2e, 4 pt-1). Ce dernier qui a disposé de Djadji Sarr lors de la 1ère journée (28-24) compte une victoire et 1 défaite. Les étudiantes de l’UGB (3e, 4 pts-3), avec une défaite devant Renaissance de Tivaouane et une victoire devant Djadji Sarr (28-24) devance ce dernier club, quatrième qui compte 2 points, avec 2 défaites en autant de sorties.

Pour le compte de la zone centre ouest, le Saltigué de Rufisque, battu d’entrée par Disso, avant de finalement remporter le gain de la partie, par penalité, engrange 3 points plus un goal différence de plus 15. A la suite de sa victoire étriquée face à l’ISEG Sports lors de la seconde journée, le club rufisquois trône en tête de la zone, comptabilisant 6 points avec un goal average de plus 16. Le Dakar Université Club (DUC) qui compte une victoire sur Diamono (29-23) et une défaite concédée face à Disso (30-34) occupe la place de dauphin (4 points, +2). La troisième place est dévolue à Disso, vainqueur du Duc lors de la dernière journée. Ayant perdu leur premier match par penalité (0 point, -15), les joueuses de Guediawaye compte 3 points, et un goal différence defavorable de -11. L’ISEG Sports, exempté lors de la première journée, a subi, de justesse, une défaite lors de son entrée competition en 2e journée, face au Saltigué (26-25). Avec 1 point au compteur, l’ISEG (1point, -1) comptabilisant un match, occupe la 4e place juste devant Diamono, cinquième (1 point, -6) qui était au repos ce week-end end.

