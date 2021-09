XALIMANEWS-Ce dimanche, le championnat Élite Dames jouait ses demi-finales qui opposaient 4 équipes de la zone centre ouest. Au terme de ces 2 rencontres, le Disso de Guédiawaye, facilement, a disposé de Saltigué (19-41) tandis que le Diamono du même département a créé la sensation en sortant le champion en titre, le DUC, au terme d’un match de haute intensité (29-32). Du coup, le département de Guédiawaye place ses 2 équipes en finale.

La finale des Play-Offs du championnat Élite Dames édition 2021, opposera les 2 clubs du département de Guédiawaye, Disso et Diamono, vainqueurs respectivement du Saltigué de Rufisque et du Tenant le DUC.

Saltigué/Disso (19-41)

Disso de Guédiawaye

La première demi-finale du championnat fut une promenade de santé pour les Banlieusardes de Disso, qui sans coup férir, se sont largement imposées devant une équipe de Saltigué impuissante et résignée assez tôt. Déjà, à la 18e minute, le score était de 11 à 3 pour les partenaires de la jeune Mareme Ly (3 buts) et de la très talentueuse gardienne Fama Sall. Portées par Aissatou Mané et Astou Ndiaye assez incisives (12 réalisations chacune), les Championnes de 2016 vont à la pause avec un écart de 17 points (6-23). De retour aux oranges, Disso appuie sur l’accélérateur et tel un rouleau compresseur, déroule et balaie tout sur son passage pour remporter largement la mise (19-41) avec Mayrame Gaye qui a bien joué sa partition avec 5 réalisations face à Fama Tamba et Aicha Ly. L’écart très conséquent de 21 points reflète la supériorité très manifeste de l’équipe chère à Demba Baldé le président de la Ligue de Handball de Dakar. Les partenaires de Ndawa Dièye, qui possèdent le meilleur effectif du circuit féminin, filent en finale et espèrent rééditer l’exploit de 2016.

ADVERTISEMENT

En seconde heure, le choc équilibré qui opposait les Championnes en titre du DUC aux accrocheuses et épatants filles du Diamono, à répondu aux attentes du nombreux public du stadium Iba Mar Diop. Ce match fut d’une haute intensité de bout en bout. C’est le DUC qui alluma la première banderole (1-0) mais la réplique de Diamono fut instantanée (1-1). Les Étudiantes vont mener (2-1) puis (4-1), ensuite (5-4) puis (6-6) le mano à mano continue (8-8) ensuite 8-9 en faveur Diamono, qui commence à imprimer un rythme soutenu à la partie mais le DUC ne lâche pas prise. Portées par Sokhna Ndoye, les joueuses de Guédiawaye mènent la course en tête (9-11, 10-12, 12-13), puis vont jusqu’à avoir un avantage de 4 points d’écart (13-17), avant un sursaut d’orgueil du Tenant du titre qui parvient à rétablir l’équilibre en toute fin de première période (18-18). Dès la reprise, le match augmenta d’intensité (20-20), les jaune et noir repassent devant (21-20) mais les bleus recollent au score (21-21) puis repassent en tête (21-23) et leur excellente gardienne Awa Cissé s’y mette annihilant beaucoup d’offensives du DUC sous les vivants du public acquis à sa cause. Les joueuses du Diamono ne vont plus être rejointes au score par les partenaires de Gnilane Sarr auteur de 7 réalisations. Le score tourne en faveur Diamono (22-24, 22-25) mais à chaque fois que le champion en titre se rapproche, Awa Cissé le dernier rempart réussit des arrêts venus d’ailleurs, et sous le direction de Mareme Diène qui dirigea la manœuvre avec maestria et de Sokhna Ndoye scoreuse à souhait (18 réalisations), l’équipe de Diamono s’impose finalement (29-32), malgré la farouche volonté de Mame Diarra Ndiaye qui sonna la révolte coté DUC, mais en vain. Contre toute attente, les protégées de Moussa Sy sortent les Championnes en titre et vont défier leurs voisines de Disso d’une certaine Mayrame Gaye leur ancienne coéquipière, en finale du championnat national Élite, dans une opposition 100% Guédiawaye. É-P-A-T-AT-A-N-T Diamono.

Duc/Diamono (29-32)

Diamono de Guédiawaye

Rappelons qu’en championnat, Disso a disposé de Diamono par 2 fois, à l’aller comme au retour. Les coéquipières de Simone Ndiaye vont elles répéter la passe de 3 ou bien la prolifique Sokhna Ndoye et compagnie stopperont-elles l’hémorragie ? Wait and see. Pour le moment, les 2 équipes, qualifiées aussi en demi-finale de Coupe du Sénégal, peuvent savourer tranquillement leurs qualifications en finale des Play-Offs 2021.