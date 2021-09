XALIMANEWS-Ce samedi, le stadium Iba Mar Diop va vibrer aux rythmes des demi-finales Play-Offs du championnat Élite Dames, opposant 4 équipes issues de la zone centre ouest, en ouverture à 16 heures, Saltigué/Disso et en seconde heure à 17h 30, DUC/Diamono. Deux grands chocs en perspective.

Ce dimanche, à l’issue des 2 matchs de demi-finales, on connaîtra les 2 formations finalistes de l’édition 2021 des Play-Offs du championnat Élite Dames. Le spectacle devrait être garanti dans les 2 confrontations opposant 4 clubs de la Ligue de Dakar.

En première heure, le Saltigué de Rufisque naguère ogre incontesté du circuit feminin, à la recherche de sa gloire écornée depuis plus de 2 ans par l’hégémonie du Dakar Université Club, cherchera à retrouver son lustre d’antan face à la redoutable et redoutée formation du Disso de Guediawaye qui ambitionne de remporter le championnat pour la première fois depuis son sacre de 2016. Les Rufisquoises, dont la vitrine du club commence à crier famine depuis plus de 2 ans voudront barrer la route aux Guediawayoises. Conduite par Fama Tamba, Aicha Ly, Michelle, Aminata Fall, pour ne citer que les plus expérimentées, la formation chère au président Cora Fall devrait contenir la furia des joueuses de Baldé, président de la Ligue de Handball de Dakar. Ces dernières présentent un bloc homogène avec un noyau dur et dense composé de Ndawa Dieye, Simone Ndiaye, Astou Ndiaye, Rokhy Dione Mayrame Gaye, la gardienne Fama Diop et la jeune et prometteuse Mareme Ly dite Maya auteur d’une grosse partie devant Djadji Sarr en quarts de finale. Pour cette première demi-finale, le Disso, au vu de son parcours et la richesse de son effectif, après avoir battu 2 fois son adversaire en championnat, part avec la faveur des pronostics, mais gare aux filles de Saltigué qui auront leur mots à dire.

SALTIGUÉ DE RUFISQUE

DISSO DE GUÉDIAWAYE

En seconde heure, un choc dantesque va opposer le Tenant le DUC à l’épatante et accrocheuse équipe du Diamono de Guediawaye. Cette confrontation paraît la plus équilibrée des 2 demi-finales. Ces 2 formations, issues de la zone centre ouest se sont rencontrées 2 fois en championnat avec une victoire pour chacune des 2 équipes. Ce dimanche, ce sera la belle et un ténor va trépasser lors de ce drôle de drame. En jouant sur leurs valeurs les Championnes en titre, Ndeye Sokhna Sene, Bineta Cissé, Sofiatou Diatta, Mame Diarra Ndiaye, Maimouna Badji « Ina », Aby Sarr, qui se sont enrichies de la Kaffrinoise Absatou, de Gnilane Sarr transfuge de l’ISEG Sports et de Fatou Coundoul venue de la Renaissance de Tivaouane, deviennent irrésistibles. Mais en face, les accrocheuses protégées du coach Moussa Sy, amenées par leur métronome Marème Diène « Bébé », leurs gardiennes Awa Cissé et Murielle Diogbo, Mame Seye Dione et leur prolifique scoreuse Sokhna Ndoye, peuvent dérouter n’importe quel adversaire. Cette confrontation entre les Tenantes désireuses arriver en finale pour conserver leur dû et les ambitieuses Banlieusardes qui veulent goûter à la fête, promet une véritable bataille de tranchées sur le teraflex du stadium Iba Mar Diop. Pronostic favorable à DUC pour son standing de champion en titre, mais battu au retour par son adversaire, chat échaudé craindrait l’eau froide. Cette demi finale sent déjà le souffre.