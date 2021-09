En seconde heure, à 17h 30 minutes, le Disso de Guediawaye s’opposait à Djadji Sarr de Saint Louis. Les Nordistes, vainqueurs la semaine écoulée du Saltigué en quarts de finale de Coupe du Sénégal, comptaient ajouter la formation de la banlieue à leur tableau de chasse. Mais, c’était sans compter avec le talent, la détermination et la rage, qui animent les Oranges, assoiffées de victoires et imperméables aux états d’âmes. Exceptées les premières minutes où Djadji Sarr collait aux basques des dakaroises (6-4), (8-7) voir (9-7), le rouleau compresseur de Disso se déploya pour terminer les premières 30 minutes avec 10 points d’écart (21-11). De retour aux oranges, les partenaires d’Astou Mbaye, haussent le rythme et parviennent à tuer toute suspens avant de finir la partie toute en puissance (43-25). L’écart de 18 points reflète la supériorité manifeste d’Aissatou Mané, Rokhy Dione et compagnie. Enfin, à Diourbel, les Rufisquoises de Saltigué, en conquérants, sont allées remporter une belle victoire devant les Locales de l’Olympique ( le résultat exact ne nous est pas parvenu).

