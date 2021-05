XALIMANEWS-Ce week-end, le Championnat Élite Dames joue ses 3èmes journées dans les zones centre est et nord et sa 5e journée dans la zone centre ouest. Au menu, un Diamono/ISEG Sport ce samedi au Stadium Amadou Barry de Guédiawaye, qui vaudra le déplacement, tandis qu’au nord à Saint Louis, Dadji Sarr défiera la redoutable Renaissance de Tivaouane.

A Dakar au Stadium Amadou Barry de Guédiawaye, ce samedi, la zone centre ouest joue sa 5ème journée. Au menu, un alléchant Diamono de Guediawaye/ISEG Sports. Dans leur fief, les locales, après 2 défaites consécutives, et qui ont etrenné leur première victoire lors de la journée précédente face au Saltigué (39-13), voudront enchaîner devant l’ISEG Sports, qui court toujours derrière sa première victoire après 3 défaites en autant de matchs. Les protégées d’Adama Samb, sous la houlette de Khady Segnane pas très en vue face à Disso, appuyée par Tida Konté et Mame Diarra Lo, voudront remporter ce choc, sinon leurs chances de qualification pour les play-offs seront amoindries. Mais trouveront-elles la soution devant Murielle Diogbo, Sokhna Ndoye, Marième Diena « Bébé » et compagnie ? Réponse demain soir.

Le dimanche, toujours pour la zone centre ouest à Amadou Barry de Guédiawaye, le champion en titre, le DUC, qui compte 3 victoires en autant de sorties dont une par penalité face à Disso lors d’un match perdu sur le terrain, vont jouer le Saltigué de Rufisque, battu lourdement lors de la journée précédente par Diamono (39-13). Les tenants, portées par les internationales Sofiatou Diatta, Mame Diarra Ndiaye et la transfuge de la Renaissance de Tivaouane, Fatou Koundoul, peuvent rencontrer une farouche résistance de la part des rufisquoises conduites par les 2 Aicha, Paré et Ly, Michelle Sall et Fama Tamba, et qui comptent aussi 2 victoires, dont une par penalité. Lors de cette journée, le Disso de Guédiawaye est exempté.

Au repos depuis plus d’un mois, pour causes de préparation de Korité et pour permettre aussi à la zone centre ouest, regroupant plus d’équipes de pouvoir jouer le plus grand nombre de matchs possibles, les zones centre est et nord, vont reprendre leurs droits.

A Kaolack, pour le compte de la 3ème journée de la zone centre est, Kaffrine qui n’a disputé qu’un seul match ponctué d’un nul face à Kaolack HBC (18-18) va rencontrer l’Oympique de Diourbel qui sort d’un score de parité devant le même adversaire kaolackois (19-19). Dans cette zone, toutes les rencontres disputées jusque là se sont terminées par des nuls et seule le Kaolack HBC avait fait 2 sorties. L’équipe de Kaolack HBC est au repos lors de ce tour.

Au nord à Saint Louis, le dimanche, pour la zone centre nord et dans le cadre de sa 3ème journée, Djadji Sarr qui reste sur 2 défaites devant El Hadj Badiane (28-24) et UGB (24-20) tentera de se payer la peau de la Renaissance de Tivaouane, auréolée de 2 victoires de rang face à l’UGB (36-29) et El Hadj Badiane (34-29). Les locales auront beaucoup de pain sur la planche face aux filles de la Cité religieuse, qui ambitionnent de jouer les premières rôles cette saison.

Programmes 3eet 5e journées zone centre est, zone centre nord et zone centre ouest

Samedi 29 mai 2021 au Stadium Amadou Barry de Guediawaye

15h 00 Diamono/ISEG

Dimanche 30 mai 2021 au Stadium Amadou Barry de Guediawaye

10h 30 DUC/Saltigué

Dimanche 30 mai 2021 à Thiès au Stadium Lat Dior

10h 30 El Hadj Badiane/UGB

Dimanche 30 mai 2021 à Saint Louis

16h 00 Djadji Sarr/UGB