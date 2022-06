XALIMANEWS-Ce week-end, le championnat Élite Dames jouait ses 2 demies-finales au stade Amadou Barry de Guédiawaye. A l’issue des 2 oppositions, le champion en titre Disso a remporté le choc de Guédiawaye en disposant de Diamono (27-23), tandis que l’ISEG a renversé Golf dans les dernières minutes (28-29) pour disputer sa première finale de l’histoire. Un dernier acte qui opposera donc 2 formations qui partageaient la même poule en phases de groupes, dont une victoire pour chacune d’entre elles. Ce sera donc la Belle.

A l’issue de 2 beaux chocs disputés ce week-end au stade Amadou Barry de Guediawaye, le Tenant Disso et l’ambitieux ISEG Sport, sont parvenus à accéder en finale du championnat Élite 2022. Une seconde finale de rang pour le champion en titre et une première historique pour le club estudiantin.

Comme espéré par beaucoup de férus de handball, à l’entame de la saison, vu les forces en présence et combiné à la forte saignée subie par le DUC, les 2 formations favorites vont disputer l’ultime acte du championnat national Élite Dames 2022.

5 ans après sa création, qui date de 2017, l’ISEG Sport monté en première division après une saison passée en Championnat Régional, va disputer sa première finale de championnat. Cet exploit historique a été réalisé au terme d’une grosse partie face à la redoutable formation de Golf HBC. La première demi-finale a tenu en haleine le nombreux public du stadium Amadou Barry, ce dimanche. Après une première période bien lancée par les Golfoises, sous la houlette de Sàlemata Camara qui alluma la première mèche (1-0), avant que l’ISEG porté par Astou Ndiaye ne rétablisse l’équilibre (1-1), la partie se limitera à un chassé croisé avant que les protégées de Zoran Batinic ne passent devant en allant à la pause (12-13). Dès la reprise, cette demi finale s’emballe, et Ndiolé Sène se révéla, créditée de 9 buts, bien épaulée par Salemata et Sira (8 et 6 réalisations) et la Baraka des 2 gardiennes Murielle diogbo et Diouldé Camara. La formation de Golf va revenir à la hauteur de son adversaire après 5 minutes en seconde période (15-15), et comme lors de la première période, le match s’équilibre et les équipes sont toujours à égalité (20-20, 35ème). Les Promues, dans leur moment fort, vont même mener par 4 buts d’avance (28-24) à moins de 4 minutes du terme et son public commença à exulter. Alors que l’on croyait les carottes cuites, pour la bande à l’excellente Maimouna Nani Gueye (8 buts), cette dernière avec l’intenable Astou Ndiaye (6 buts), vont renverser Golf dans les ultimes secondes (28-29) pour finalement accéder à leur première finale. Historique.

En seconde heure, la finale de la dernière édition était au menu, entre Disso le Tenant et Diamono, le vice champion. Aux sons des Assicos et chants des supporters des champions en titre, la partie pouvait démarrer devant un public record cette saison au stadium Amadou Barry. Sokhna Ndoye va lancer les hostilités pour Diamono (0-1), mais Aissatou Mané répliqua (1-1), les 2 guides sont bien présentes en ce début de partie. Les vices Championnes sont devant après 7 minutes (2-4), mais les expérimentées tenantes vont se rebiffer et après 16 minutes de jeu, égalité parfaite (8-8), puis Disso par Maimouna Diouf (9-8) mène à la marque pour aller à la pause avec 2 buts d’avance (14-12). Cinq minutes après le retour des vestiaires, la très précieuse Sokhna Ndoye permet à Diamono de revenir à la hauteur de son adversaire (15-15). L’efficace Maimouna Diouf remet ses coéquipières devant (16-15), et Disso mène la danse (17-15, 18-15), mais un 0-3 fait recoller Diamono au score (18-18). La pression monte dans les 2 camps, les supporters montent des voix et battent des Assicos. Dans les 15 dernières minutes du match, les protégées de Chérif Tall le coach au 21 trophées nationaux, plus expérimentées et avec un meilleur banc de touche, portées par Maimouna Diouf (5 buts), Aissatou Mané (4 buts) vont conserver leur avance pour finalement remporter le choc (27-23), devant une vaillante jeune équipe de Diamono, où, seule, la joueuse à tout faire Sokhna Ndoye meilleure scoreuse du match (11 buts) et à un degré moindre Awa Saer Seck (4 buts), ne pouvaient tenir la comparaison face aux partenaires de Mayrame Gaye, Bineta Cissé et Mayrame Gaye, créditées chacune de 4 réalisations. Une fois encore, Disso s’impose devant son rival Diamono et va défendre son titre face à l’ISEG Sport, pour la Belle entre 2 équipes qui étaient pensionnaires de la poule A, et qui comptent chacune, une victoire sur l’autre.

Résultats 1/2 Finales Chalpionnat Élite Dames

Dimanche 12 juin 2022

Golf HBC/ISEG Sport (28-29) Mi-temps (12-13)

Disso/Diamono (27-23) Mi-temps

Finale

ISEG Sport/Disso de Guédiawaye