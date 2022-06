XALIMANEWS-Ce dimanche, le stadium Amadou Barry de Guédiawaye vibrera aux rythmes des demies-finales du championnat Élite Dames, qui verront 3 formations de la grande mégapole dakaroise, participer à cet avant dernier acte. En première heure, le promu Golf de Guediawaye va se frotter à l’ISEG Sport pour un choc entre ambitieux, tandis qu’en seconde heure, on aura un sulfureux Disso/Diamono pour un Remake de la finale de l’édition 2021.

On ne pouvait avoir de meilleures affiches pour ces demies-finales du championnat Élite Dames, tellement, ces 4 formations ont mérité leurs présences dans le dernier carré, au vu de leurs prestations durant les phases de poule.

La première demi-finale va opposer 2 équipes ambitieuses, le Golf HBC de Guediawaye et l’ISEG Sport. La formation de la banlieue a été championne du Sénégal en 2004/2005 avec la génération des Rama Hanne, Fatou Niakhasso, Djamy Ndiaye, Yacine Niang, Fina Ndiaye, qui avait réussi la prouesse de s’imposer devant les ténors d’alors, Jaraaf et Gorée, avant de sombrer dans une certaine léthargie. Revenues dans l’Élite cette saison, les Banlieusardes ont surpris plus d’un, en s’emparant de la première place de la poule B, avec 25 pts+35, marquant 291 buts (3e attaque) tout en concédant 256 (6e défense). Avec 6 victoires, 3 nuls et 1 défaite, elle va défier la meilleure défense des phases de poule, l’ISEG Sport. Les Étudiantes ont concédé le plus petit nombre de buts (225) pour avoir la 6e attaque des 2 groupes (275 buts). L’ISEG est après Disso (8 victoires), la 2e formation a avoir engrangé le plus de succès (7), pour 2 revers et 1 nul. Ce sera une demi-finale inédite entre 2 équipes qui vont se rencontrer pour la première fois. Deux formations qui avaient rayonné lors des phases aller en étant souveraines dans leurs poules respectives, réussissant à battre les 2 finalistes de l’édition précédente, Disso pour l’ISEG (Poule A) et Diamono pour Golf (Poule B). Les 2 équipes antagonistes de cet après-midi, se tiennent de près au vu de leurs potentiels respectifs, et l’issue de la partie pourrait se jouer sur des détails. Chez les promues, le duo Ndour-Mame NGor peut s’appuyer sur l’altruisme de Fatou Coundoul, la Baraka de Murielle Diogbo, la puissance offensive incarnée par Salemata Camara et Sira Dembelé et la très bonne attitude défensive de Mamy Thiandioum. Chez l’adversaire, le coach Zoran Batinic s’appuiera sur son dispositif d’oû rayonnent la bondissante Astou Ndiaye, la précieuse Mame Anta Bathily, la solide gardienne Ndeye Sokhna Sène, sans oublier l’intelligence de Nani Gueye et l’intenable Tidda Konté. Pour ce choc qui s’annonce attrayant, tout pronostic semble interdit.

ADVERTISEMENT

En seconde heure, toujours au stadium Amadou Barry de Guediawaye, ce sera la grosse attraction de ces demies-finales, entre les 2 des formations les plus titrées parmi le quatuor du dernier carré. Le Diamono est crédité de 3 sacrés tandis que Disso possède 2 titres. Cette affiche est un Remake de la finale de l’année dernière remportée par la formation du quartier Wakhinane Nimzatt sur celle du quartier Ndiarème. Un air de revanche va planer sur le teraflex du stadium Amadou Barry. Le Tenant du titre Disso est sorti premier de sa poule A, comptabilisant le plus grand nombre de point des 2 groupes (26 pts), en engrangeant le plus grand nombre de succès (8) pour 2 défaites. La formation dirigée par Chérif Tall possède la meilleure attaque (326 buts) et la 3e défense (241 buts encaissés). Les Championnes en titre ont réussi la prouesse de prendre le fauteuil de la poule A après avoir enchaîné 6 victoires de rang. L’adversaire, le Diamono n’est plus à présenter. Les protégées de Moussa Sy présentent l’un des jeux les plus attrayants de l’Élite malgré leurs physiques assez frêles. Diamono est parvenu à revenir à la hauteur de Djadji Sarr après une meilleure phase retour dans sa poule, pour finalement s’adjuger le 2e ticket. Les vices-championnes sont en net regain de forme depuis un bon moment et ambitionnent d’aller au bout de l’épreuve. Guidées par leur tête de fil, la prolifique Sokhna Ndoye, qui sera bien épaulée par l’épatante jeune Mame Saï Dione, l’imprevisible gardienne de but Awa Cissé et l’intelligente demi centre Maimouna Dia, les Bleu-Blancs veulent passer l’obstacle Disso. Avec 6 victoires, 2 nuls et 2 défaites, ce qui l’a propulsé 2ème de sa poule, le Diamono est crédité de la 7e attaque du championnat (262 buts), mais possède tout de même la 2ème meilleure défense, avec 233 nuts concédés, derrière ISEG (225). Cette nouvelle génération d’où est entrain d’eclore les jeunes comme Fatou Kiné Ndiaye et Dieynaba Seck, veut écrire sa propre histoire et rejoindre la génération des Yally Dème, Aicha Ly, Nga Thiam, etc.. Mais pour réussir son pari, elle devra réaliser un match dantesque face à l’ogre actuel du handball féminin sénégalais. Le Disso dispose du meilleur effectif du championnat, avec un conglomérat de talents, dont les plus illustres sont, la précieuse et inoxydable Aissatou Mané, Gnilane Sarr très technique et assez efficace, l’excellente gardienne Fama Sall, la futée Bineta Cissé, bien épaulées par les 2 monstres défensives, Astou Mbaye et Ndawa Dieye. Ce Disso/Diamono fait déjà saliver et nul doute que le stadium Amadou Barry pourrait s’avérer trop petit pour contenir la foule qui va déferler pour assister à ces 2 demies-finales finales de gala. Le Diamono va-il parvenir à stopper l’hémorragie devant Disso, ou bien, ce dernier va-il enchaîner un 4ème succès de rang sur son adversaire après les 3 victoires obtenus la saison passée. Ce derby de la banlieue promet beaucoup d’électricité d’où la possibilité d’une véritable bataille de tranchées sur le teraflex du stadium Amadou Barry. Que le faire play l’emporte sur la passion, entre 2 clubs rivaux mais partageant le même département. Ces 2 formations portes drapeau du championnat Élite Dames, nous doivent un comportement irréprochable, sur et en dehors de l’enceinte ce dimanche, avant et après la rencontre. Que le meilleur gagne dans la sportivité.

Programme Demies-finales Championnat Élite Dames

Dimanche 12 juin 2022

Stadium Amadou Barry Guédiawaye : 16h 15 Golf HBC/ISEG Sport 17h 30 Disso/Diamono