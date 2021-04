XALIMANEWS-Vainqueur du Saltigué sur le terrain (32-22), le Disso de Guediawaye se voit retirer le gain du match, par penalité, pour cause de participation des joueuses, Ndeye Thiaba Ndiaye et Astou Ndiaye, non qualifiées pour disputer la rencontre.

Le Disso de Guediawaye, qui ambitionne de reconquerir le titre féminin, avait démarré de fort belle manière la saison sportive 2020/2021, en dominant le Saltigué de Rufisque par un écart de 10 points (32-22) lors de la première journée, affichant du coup ses ambitions. Mais à la veille de jouer son deuxième match face au champion en titre DUC, le club de la banlieue se se voit notifier par la CFSQRD de la Fédération Sénégalaise de Handball, dans son proces-verbal No 2 daté du 22 avril 2021, la perte par penalité de son match face au Saltigué. Pour cause, les 2 joueuses, Ndeye Thiaba Ndiaye et Astou Ndiaye, ont pris part à cette rencontre, alors qu’elles n’étaient pas qualifiées.

Ces 2 jeunes joueuses, font l’objet de litige entre l’ISEG Sports et le Disso de Guediawaye. Elles possédaient chacune 2 dossiers de demande de mutation de licence au profit de l’ISEG et de Disso. Pour rappel, lors de la saison avortée 2019/2021, le club d’ISEG Sports avait introduit 2 demandes de mutation de licence à la date du 20 février 2020, des 2 joueuses Astou Ndiaye et Ndeye Thiaba Ndiaye en provenance du DUC et de Disso, mais malheureusement le championnat n’a pu avoir lieu pour cause de Pandemie du Covid-19. Pour cette saison 2020/2021, ces dernières ont changé leur choix, préférant rejoindre leur club d’origine le Disso au détriment d’ISEG Sports, et dans ce sens, le club de Guediawaye avait introduit à son tour 2 demandes de mutation de licence en leurs noms, demandes déposées en décembre 2020.

La Commission Fédérale des Statuts, de la Qualification, des Règlements et de la Discipline avait reçu une réclamation de l’ISEG Sports, le club quitté, objectant la qualification des deux joueuses exerçant ainsi son droit de réserve et son pouvoir d’opposition à l’encontre de tout club.

Faisant l’objet d’un contentieux entre 2 clubs, les 2 jeunes joueuses devaient attendre l’extinction du contentieux pour être qualifiées mais elles ont fait fi du déroulé de la procédure et ont participé à la rencontre sous licences déposées au profit de Disso. Durant ce match, elles furent même l’objet d’une réserve de la part du Saltigué, mais non confirmée et rejetée purement et simplement par la Commission Fédérale des Statuts, de la Qualification, des Règlements et de la Discipline (CFSQRD)

Dès lors, la commission les déclare non-qualifiées pour prendre part à une rencontre officielle de la fédération et déclare aussi le Diiso hbc fautif de les avoir utilisées, au regard des Règlements généraux en ses articles 83, 84, 85 et 86.

En conséquence de quoi, le Diiso hbc perd le match par pénalité au profit de l’ASC Saltigué.

La commission rejette par contre la réclamation de l’ISEG Sport au regard de l’article 85 des RG, en effet, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit en prouver l’existence, aucun acte authentique n’a été fourni et les obligations naissent des contrats légalement formés.

Les deux joueuses seront donc qualifiables pour le Diiso hbc dès la parution du présent procès-verbal.