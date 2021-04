XALIMANEWS-Ce vendredi soir au Stadium Marius Ndiaye, le choc tant attendu entre le tenant DUC et l’un de ses challengers le Disso de Guediawaye, a tenu toutes ses promesses. Les banlieusardes, championnes en 2016, se sont imposées au terme d’une rencontre de belle facture (34-30).

En ouverture de la 2ème journée du championnat élite Dames, ce vendredi soir au Stadium Iba Mar Diop, les championnes en titre du Dakar Université Club faisaient face aux redoutables filles de la banlieue, pour le choc majuscule de la soirée. L’enjeu de cette partie, c’était une question de suprématie de la zone centre ouest. Vainqueur de Diamono lors de la première journée, DUC devrait enchainer face à Disso, qui avait brillament remporté sa première sortie face au Saltigué (32-22), une rencontre perdue par la suite par pénalité, pour cause de participation de 2 joueuses non qualifiées pour participer à cette partie, en l’occurrence Astou Ndiaye et Ndeye Thiaba Ndiaye. Donc, Disso avait une revanche à prendre. Devant un public bon enfant et avec leurs supporters venu de Guediawaye pour donner de la voix, les partenaires de Rokhy Dione démarrent la partie pied au plancher. Déterminées et insolentes de talent et de d’audace, avec du cœur et beaucoup d’engagement, les banlieusardes mènent à la pause avec une avance de 7 points (19-12). Le champion en titre, le DUC est secoué, surpris par cette furia blanche.

De retour des vestiaires, les coéquipières de Sophia Diatta et Mame Diarra Ndiaye, touchées dans leur orgeuil, veulent recoller au score, mais en face, la bande à Aissatou Mané et Ndawa Dieye, ne veut pas lâcher le morceau. Poussées par leur cohorte de supporters, les filles de Guediawaye vont mener jusqu’à 10 points d’écart. Mais les championnes en titre, vont faire honneur à leur rang et reviennent jusqu’à 1 point d’écart, mais c’était sans compter avec la jeune garde de Disso, qui allie enthousiasme, talent, audace. A l’arrivée, Disso s’approprie le derby avec un écart de 4 points (34-30). Champion en 2016, Disso veut renouer avec le titre cette année. Cette saison, il faudra compter avec l’équipe de Guediawaye, pour le titre féminin.