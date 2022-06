XALIMANEWS-Le champion en titre Disso, va défendre son titre ce samedi face à un grand rival l’ISEG Sports. Une belle affiche entre 2 équipes dirigées par 2 expérimentés techniciens, Chérif Tall pour les Tenants et le Serbe Zoran Batinic chez les Étudiantes. A quelques heures de choc majuscule, les 2 coachs ont évoqué cette 4ème opposition qui se profile entre les 2 équipes.

Après un premier match perdu face à son homologue Serbe de l’ISEG Sports, le coach Chérif Tall le technicien aux 21 titres nationaux, s’est ressaisi lors des 2 autres oppositions face à son bourreau pour prendre l’avantage, avec 2 succès contre un. A quelques heures du choc, les 2 techniciens ont donné leurs impressions.

Pour l’experimenté coach Chérif Tall, le technicien aux 21 titres nationaux, son équipe compte bien atteindre ses objectifs fixés en débuts de saison, ‘L’objectif premier c’est de conserver le championnat et nous sommes sur la bonne voie, » à d’emblée déclaré le Rufisquois, avant de revenir sûr les propos du technicien Serbe, qui affirmait dans les médias avoir trouvé la solution après les 2 revers subis devant Disso, « j’ai écouté les propos du coach adverse je lui concède cela, mais moi en tant que technicien, je pense que nous allons venir avec nos arguments.C’est une finale qui dure 60 minutes et touchons du bois, à la veille du choc, mon effectif est au grand complet pour faire face à cette grande équipe de l’iSEG Sports. Ce sera une grosse finale entre 2 équipes qui regorgent de très grands talents dans leurs effectifs.Une finale ne sera pas plus attrayante que celle ci, mais que le meilleur gagne. » A ajouté le longiligne coach avant d’avertir, « Mais, que tout le monde sache que nous sommes plus que décidés à conserver notre titre et nous ne lâcheront rien. Nous comptons remporter ce prémier trophée de la saison avant de se projeter sur la finale de Coupe du Sénégal «

De son coté, le Serbe revient sur la saison de son club, déclarant n’être pas trop satisfait au niveau des résultats, surtout du côté des garçons qui ont fait une mauvaise fin de saison. Parlant des filles, Zoran semble ravi de l’attitude de l’équipe, qui avait connu des difficultés avant de bien terminer en fin de saison. Revenant sur l’adversaire en finale, le technicien de l’iSEG se lache. « DIsso c’est l’équipe que je connais le plus pour l’avoir rencontré 2 fois en championnat et une fois en coupe. Lors de notre première opposition, on les a dominées et battues. Lors du retour en championnat, j’avais changé l’équipe pour essayer de les déstabiliser mais ça n’avait pas marché, bien vrai que on voulait battre Disso et prendre la 1ère place. Cette défaite nous a permis de remporter la 2e place de la poule pour croiser et battre Golf en demi-finale. Pour la 3e confrontation en Coupe, ce fut difficile à expliquer, on a eu de grands problèmes en défense, car les filles n’ont pas respecté ce qu’on avait fait toute la saison et qui nous avez permis d’avoir la meilleure défense du championnat. 0n devait pas prendre 31 buts lors de ce match et malgré notre mauvaise défense, on a perdu que d’un point en ratant 4 balles de 6 mètres en contre attaque. ». Pour la finale de ce samedi, Zoran Batinic semble détenir la solution. « Pour ce match, il suffit pas de produire un jeu attractif, nous devons bien jouer notre jeu, gérer notre défense et marquer 2 ou 3 buts de plus. Je suis confiant, mon équipe est prête. On est pas une equipe qui marque 10 ou 15 buts de plus, mais on a une bonne défense. On va rencontrer une grande équipe de Disso, créditée de doublé l’année dernière avec de grandes joueuses et un grand entraîneur. Mais on a une qualité de plus et je pense qu’on devrait prendre ce titre, enfin. » A conclu le Serbe. Chérif Tall et ses joueuses sont donc avertis.