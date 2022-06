XALIMANEWS-Porté sur les fonts baptismaux en 2017, l’ISEG Sport Handball Club est parvenu à s’incruster dans la cour des grosses cylindrées du handball féminin sénégalais. En 5 ans d’existence, la formation estudiantine a réussi se qualifier pour la finale tant convoitée du championnat Élite, au nez et à la barbe des équipes aux palmarès plus étoffés. Cette précocité à parvenir au sommet, à été rendue possible par la vision de son président Mamadou Diop, qui a réussi à faire de l’ISEG Sport HBC, une belle machine grâce à un recrutement somptueux.

Qui l’aurait cru, il y’a 5 ans, lorsque à l’an 2017, la section de handball de l’iSEG Sport voyait le jour. Créée par Mamadou Diop alias « Diop ISEG » un dirigeant sportif reconnu, la formation estudiantine allait prendre l’ascenseur de l’Élite, seulement après une année de passage en Deuxième division. Depuis son accession chez les ténors, l’ISEG Sport ne parvenait toujours pas à accéder aux Play-offs, frôlant même la relégation la saison passée, en disputant les Play-downs. Après cet exercice 2021 assez périlleux, Mamadou Diop s’était résolu à renforcer son effectif pour pouvoir disposer d’un groupe performant afin de faire face aux cadors. Dans cette optique, l’ISEG Sport s’attachait les services de la gardienne internationale du Sénégal, Ndeye Sokhna Sène (DUC), de l’arrière gauche internationale U20 du Sénégal, Astou Ndiaye venue de Disso, du pivot Mame Anta Bathily (DUC), de Maimouna Gueye Nani, arrière droit transfuge de Renaissance de Tivaouane, de Marième Diène dite Bébé, transfuge du vice-champion Diamono, en plus de joueuses étrangères confirmées, telles que les 2 Guinéennes, l’excellente demi-centre Céline Tolno et la bondissante arrière Oumou Sow.

Ces nouvelles têtes ajoutées à l’effectif qui était en place et avec comme têtes de file, la précieuse pivot Tidda Konté, Rokhaya Samba la demi-centre, pour ne citer que celles là, ont formé une belle machine qui a réussi une très bonne entame de championnat. La formation de l’ISEG, logée dans la poule A, a réussi une bonne phase de poule, engrangeant 7 victoires, pour 2 défaites et un nul. Le groupe du Serbe Zoran Batinic peut se targuer de posséder la meilleure défense des matchs de poule (225 buts encaissés) malgré sa 6e position en attaque (275 buts marqués) loin derrière Disso, meilleure attaque des phases de groupes, avec 326 buts marqués. Détrôné de sa première place suite à sa défaite contre le champion en titre au retour, le club pensionnaire du terrain d’entraînement de la corniche Ouest va s’adjuger la seconde place qui lui permit de disputer la demi-finale, au cours de laquelle Ndeye Sokhna Sène et partenaires allaient renverser la belle équipe de Golf HBC (29-28), alors qu’elles étaient menées 28 à 24, à 3 minutes du terme. Une victoire au forceps qui donne droit aux protégées du Serbe, le droit de rêver d’un titre national historique.

ADVERTISEMENT

Pour l’ultime acte du championnat féminin national, l’ISEG Sport qui a gravi les échelons, rêve de bousculer l’ordre établi. Les Étudiantes veulent écrire une ligne à leur palmarès, vierge de tout trophée. Pour Ndeye Bineta Ndoye, présidente de la section de handball, les filles sont conscientes de l’enjeu et sont prêtes pour l’assaut final. « On a joué 3 matchs avec Disso, ponctués d’une victoire de 4 buts d’écart pour nous à l’aller, et 2 succès pour l’adversaire, en championnat au retour avec 2 points d’écart (21-19) et en demi-finale de Coupe du Sénégal samedi dernier (31-30). Donc, après 3 confrontations, on peut dire que les 2 équipes se connaissent très bien. » A d’emblée réagi la sympathique Bineta, avant de renchérir,, « les gens ont l’habitude de dire que la finale c’est une fête, certes elle l’est, mais nous allons aborder ce match avec l’intention de remporter le titre. Inshaallah, ce samedi, les gens verront que les filles se sont bien préparées pour faire face à l’adversaire et remporter là couronne », a-t-el?e conclu. Même son de cloche chez Adja Aby Ndiaye, vice présidente chargée des relations extérieures du club, pour qui, « la finale c’est une fête et nous ferons tout notre possible pour remporter le titre, en tout cas nous sommes prêts mais le reste dépend du divin », a d’abord réagi l’ancienne professionnelle dans le championnat tunisien. Cette dernière de renchérir, « Cependant, notre souhait est que la victoire nous sourit. Nous voudrons remporter le trophée pour l’offrir à notre president Mamadou Diop, un grand dirigeant, toujours disponible. » La championne du Sénégal et vainqueur de la Coupe du Sénégal avec la grande équipe de Gorée, de conclure, « Je ne peux terminer sans pour autant remercier des personnes très importantes de la section. Des dirigeants qui sont mes devanciers, et je veux nommer la présidente de la section Ndeye Bineta Ndoye, Abass Kane et Moustapha Camara (anciens handballeurs), ainsi que Youssou Sangharé. Ils ont abattu un bon boulot au sein de la section. Mais, il fait que je revienne pour remercier mon président, Mamadou Diop. Un homme digne, qui a confiance en moi et à qui je voue un grand respect. Rien que pour tout ce qu’il fait pour l’équipe, et pour d’autres formations aussi, il mérite la consécration. Et, espérons que la victoire va nous sourire. » Avec un tel conglomérat de dirigeants, composé d’ancien pratiquants, on peut dire que la section de handball de l’ISEG, est bien lotie. Espérons que la cuvée 2022 saura tirer profit de leurs expériences pour réussir un exploit historique, seulement après 5 années d’existence.