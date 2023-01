XALIMANEWS-Dans le cadre de la 1ère journée du championnat Elite Dames, Diamono a crée la sensation en venant à bout de Disso ce dimanche (28-29), alors que DUC a laminé le champion en titre ISEG (29-16). Samedi, Golf est allé remporté une précieuse victoire à Thiès devant la Renaissance de Tivaouane (22-25), alors qu’à Diourbel, Djadji Sarr a surpris l’Olympique (24-27).

Démarrée ce week-end, la première journée du championnat Élite Dames a réservé ces premières sensations.

Ce samedi à Thiès, la formation de Golf HBC enrichie de Ndeye Sokhna Sene et Mame Anta Bathily, transfuges de l’équipe championne en titre l’ISEG, n’a pas raté son entrée en matière. Dans la capitale du Rail, les partenaires de Fatou Coundoul ont dicté leur loi aux coequipiers de Ngoné Diop, sur le score de (22 à 25). Une victoire pour decliner leur ambition de titre, pour les filles coachée par Alioune Ndour. A Diourbel, la jeune formation de Djadji Sarr a surpris l’equipe locale. Les Diourbelloises ont perdu de 3 points devant les Saint louisiennes (24-27).

Ce dimanche, Guédiawaye était à l’honneur avec 2 chocs, dont un alléchant Disso Diamono, adversaires de la dernière finale de la Coupe du Sénégal remportée par les filles de Wakhinane Nimzatt. Après moult echecs devant son rival, la formation du quartier de Ndiarème a enfin reussi à stopper l’hémorragie en parvenant à s’adjuger ce énième derby de Guédiawaye, au terme d’une partie très disputée (28-29). Un derby demarré pieds aux planchers par les 2 antagonistes. Après l’ouverture du score par Disso (1-0), Diamono a répliqué (1-1) et il s’en suit une série de maladresses de part et d’autre. Cependant, c’est Diamono qui va mener la course en tête, toujours d’un point, avant qu’Agnès Sylva puis Mané ne redonnent l’avantage à Disso à la 21e minute, avec 2 buts d’avance (8-6), pour le plus gros écart de ces 30 premières minutes. Les protégées de Moussa Sy auront les nerfs solides, pour reprendre les devants et aller à la pause avec un but d’avance (10-11). En début de seconde période, Diamono va infliger un 0-3 à son adversaire (10-14) et continue de mener la course en tête. Bousculées, les championnes de 2021, portées par l’excellente Bineta Cissé, meilleure marqueuse du match (11 réalisations), essaient de sonner la revolte, mais les partenaires de Sokhna Ndoye et Sokhna Sai Dione, créditées chacune de 9 et 4 réalisations), ne lachent pas prise et vont même mener jusqu’à 5 buts (20-25), à moins de 10 minutes du terme. Sentant le vent de la défaite souffler, Aissatou Mané (5 réalisations) et compagnie vont se rebiffer pour reduire l’écart (22-26, 22-27, 24-27), puis vont revenir à moins 1 (27-28). mais finalement, les partenaires de l’excellente Awa Cissé vont encore creuser l’ecart (27-29) pour finalement s’imposer d’un point (28-29) au terme d’une fin de partie où Mayrame Gaye, timorée la totalité du match, s’est réveillée. Faut saluer les belles prestations des 2 jeunes, Agnes Sylva (Disso) et Fatou Kiné Ndiaye (Diamono). Avec ce succès, certes étriqué mais mérité, Diamono dompte enfin son grand rival et se positionne comme un serieux candidat pour le titre. Pour le deuxième match de ce dimanche, le DUC, sous la houlette d’une Coumba Sy Diakhaté de gala (8 réalisations) et d’Absatou Ciss (5 réalisations) er de la jeune et prometteuse Oumy Dione (4 realisations), a martyrisé une équipe de l’ISEG Sport (29-16), malgré l’activité de Marième Diene « Bébé » (7 réalisations). A la mi-temps, la formation estudiantine menait par 14 à10. Sur ce match, les championnes en titre, sont tombées sur plus fortes.

La seconde journée se jouera le week-end prochain, les équipes perdantes doivent se relancer car les points perdus, vont compter chers lors du décompte final, dans ce championnat à poule unique.

Résultats 1ère journée Ch Élite Dames

RHTC/Golf HBC (22-25)

Olympique Diourbel/Djadji Sarr (24-27)

Disso/Diamono (28-29)

DUC/ISEG (29-16)