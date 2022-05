XALIMANEWS-Pour le compte de la dernière journée des phases de poule, 3 places vont être distribuées. Après la qualification de l »ISEG (P.A), le second ticket devrait être destiné à Disso (1er, 23 pts+83) qui rencontre le DUC (4e, 17 pts+8), déjà hors course, alors que Renaissance reste à l’affût. Dans la poule B, en cas de victoire de Diamono (2e, 21 pts+27) sur Gaston Berger (6e, 11 pts-44), l’autre ticket va se jouer entre Golf (1er, 22 pts+33) et Djadji Sarr (3e, 20 pts+34), qui vont se livre un duel à mort.

La 10ème et dernière journée des phases de groupe, va enfin fournir les indications pour les 3 autres équipes qui vont rejoindre le dernier carré, après la qualification de l’ISEG Sport (2e, 22 pts+35), qui va bénéficier du forfait de son adversaire de la dernière journée, Kaffrine (5e, 13 pts-70).

Donc, dans la poule A, le champion en titre Disso (1er, 23 pts+88), qui s’est adjugé la première place pour la première fois de la saison, après sa victoire contre l’ISEG (23-21) lors de la journée précédente (23-21), devrait gagner pour remporter l’autre billet et du coup conserver son fauteuil. En effet, pour voir les demies-finales, Astou Mbaye, May Faye, Ndawa Dieye et compagnie, devraient pouvoir s’imposer à nouveau, face aux partenaires de Sofiatou Diatta et Coumba Sy Diakhaté, qu’elles avaient battues au match aller, sur le score de 39 à 25. Les filles de Wakhinane Nimzatt, sne doivent pas se saborder face à leurs futures adversaires des quarts de finale de la Coupe du Sénégal. La Renaissance de Tivaouane (3e, 22 pts÷29), concernée par les Play-Offs, ne pouvant plus dépasser l’ISEG (2e, 22 pts+35) qui va compter 3 points de plus du fait du forfait de Kafrine et qui le devance au goal average particulier, en cas de victoire sur les Gazelles va prier pour une contre performance du champion en titre. Ce qui paraît peut probable, mais on ne sait jamais.

Programme 10ème journée Poule A

Samedi 21 mai 2022 : 15h 45 DUC/Disso 15h 45 Renaissance T/G. Kedougou DUC/Kaffrine Kaffrine a déclaré forfait

Classement Poule A : 1-Disso (23 pts+83), 2-ISEG (22 pts+35), 3-Renaissance Tivaouane (22 pts+29), 4-DUC (17 pt+18), 5-Kaffrine (13 pts-70), 6-Gazelles Kedougou (11 pts-95)

Dans la poule B, Diamono (2e, 21 pts+27), le vice champion en titre, après une belle Remontada lors de la phase retour, est parvenue à occuper la place de dauphin après sa victoire sur le Saltigué (30-21), combinée au nul de Djadji Sarr devant Gaston Berger. Les partenaires d’Awa Cissé et Yacine Socé, ont leur destin en main, et doivent s’imposer devant les filles de Gaston Berger (6e, 11 pts-44) qu’elles avaient battues lors du match aller, pour s’octroyer l’un des tickets de la poule B. Cependant, il faudra que les protégées de Moussa Sy fassent preuve de pugnacité et sortent le bleu de chauffe devant un adversaire qui essaiera de leur barrer la route. L’autre ticket devait se disputer entre Golf (1er, 22 pts+33) et Djadji Sarr (3e, 20 pts+34). Après leur épique match nul lors du match aller, les 2 formations vont se livrer un duel à mort, où le vainqueur dira adieu aux demies-finales Play-offs. Les partenaires de Mamy Thiandoum ont besoin d’un point, là où les protégées de Karim Sarr devront impérativement s’imposer, ou bien prier pour une défaite de Diamono et passer en cas de nul. Le dernier match de la poule comptera pour du beurre, entre le Saltigué relégué ((5e, 15 pts-40) et l’Olympique de Diourbel qui s’est maintenu (4e, 18 pts-10).

Programme 10ème journée Poule B

Dimanche 22 mai 2022 : 15h 45 Gaston Berger/Diamono 15h 45 Saltigué/Ol Diourbel 16h 30 Djadji Sarr/Golf

Classement Poule B : 1-Golf (22 pts+33), 2-Diamono (21 pts+27), 3-Djadji Sarr (20 pts+34), 4-Olympique Diourbel (18 pts-10), 5-Saltigué (15 pts-10), 6-Gaston Berger (11 pts-44)