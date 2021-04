Défaites sur le terrain lors de la première journée par Disso lors d’une partie qu’elles ont ensuite remporté par penalité, les rufisquoises de Saltigué, rencontraient les étudiantes de l’ISEG Sports, exemptées lors de la première journée, pour le compte de la 2ème journée de la zone centre ouest. Conduites par les cadres Aicha Ly, Fama Tamba et Michelle l’expérimentée gardienne de but, les filles de Saltigué avaient à coeur de se racheter face aux non moins redoutables joueuses de l’ISEG, portées par Tida Mané, Mame Diarra et Khady Segnane.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy