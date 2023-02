XALIMANEWS-Ce week-end précisément le dimanche, se disputeront les matchs de la 3ème journée du championnat Élite Dames. Des chocs interessants seront au menu. Les 2 leaders, invaincus, Diamono et Golf s’opposent ce dimanche à Guédiawaye. Auparavant, Disso va acceuillir Renaissance de Tivaouane. A Thiès, l’Olympique va acceuillir DUC, tandis qu’à Saint Louis, le champion en titre ISEG sera en danger face à Djadji Sarr.

La grande attraction de cette 3ème journée du Championnat Élite Dames, sera l’opposition entre Diamono (1er, 6 prs+8) er Golf (2e, 6 pts+5), les 2 leaders, seules formations invaincues après 2 journées et toutes 2 auréoles de 2 victoires chacunes, Disso (29-28) et Djadji Sarr (28-24) pour Diamono, et Renaissance (25-22) et (ISEG (27-25) pour Golf. Une opposition en plus d’être synonyme de première place, aura des ralents de revanche pour les filles de Moussa Sy, battues l’année passée en matchs de poule aller avant de concéder le nul au retour. Ce sera un gros choc entre un Diamono porté par sa gardienne Awa Cissé, Sokhna Ndoye, Sokhna Sai Dione et Yacine Socé au jeu collectif dont les joueuses sont un peu plus dans la passe et dans les schémas du jeu, face à un Golf ambitieux et qui va miser sur ses individualités, tels que Ndeye Ndeye Sokhna Sene, la prolifique Mame Anta Bathily et sa tête pensante Fatou Coundoul. Qui de Moussa Sy ou d’Aliou Ndour va remporter la bataille tactique de ce derby de Guediawaye ? Auparavant en première heure (12 heures), Disso (4e, 4 pts+2), qui s’est relancé devant l’Olympique de Diourbel (32-29) après sa défaite initiale face à Diamono (29-28), voudra enchainer devant la Renaissance de Tivaouane (6e, 4 pts-2). Les filles de la Cité réligieuse se sont ressaisies devant DUC (28-27) après avoir perdues d’entrée devant Golf (25-22). Ce sera un choc alléchant entre les filles du quartier Ra de Wé de Wakhine Nimzatt, qui seront guidées par la futée Bineta Cissé assistée de ses lieutenants Aissatou Mané et May Faye, et des Tivaouanoises portées par la très douée Ngoné Diop flanquée de sa complice Birima Coumba Ndiaye.

Un peu plutôt ce dimanche à Saint Louis à 9h 30, Djadji Sarr (5e, 4 pts-1), victorieux de Diourbel (24-27) et battu par Diamono (28-24), recevra le champion en perdition, ISEG (8e, 2 pts-15), crédité de 2 défaites devant DUC (29-16) et Golf dernièrement (27-25). A domicile, Khady Lo, Marieme Ndiaye et Khady Pene, voudront renouer avec la victoire devant des championnes atteintes au moral et qui voudront se relancer, portées par Mareme Diene « Bébé » et Nani Gueye. Enfin à Diourbel, l’Olympique (7e, 2 pts-6) va recevoir le DUC (3e, 4 pts+12). Les Etudiantes, battues par la RHCT (28-27) après leur probante victoire d’entrée devant ISEG (29-16), vont compter sur Coumba Sy Diakhaté absente face aux Tivaouanoises pour renouer avec le succes. Elle sera assistée de Safietou Diatta, Absatou Ciss et de la jeune Oumy Dione qui fait un bon début en D1. Cependant, les Locales qui conmptabilisent 2 defaites, face à Djadji Sarr (24-27) et Disso (32-29) vont opposer une farouche résistance aux Étudiantes, qui paraissent un cran au dessus.

Programme 3e journée Ch Élite Dames

Dimanche 5 fevrier 2023

A Saint Louis 9h 30 Djadji Sarr/ISEG à Thiès 15h 30 O Diourbel/DUC

A Amadou Barry de Guediawaye : 12h 00 Disso/RHCT 13h 30 Diamono/Golf