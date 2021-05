XALIMANEWS-Pour le compte de la zone centre ouest et dans le cadre de sa 3ème journée, les étudiantes du DUC se sont imposées devant leurs homologues de l’ISEG Sports (31-30) au cours d’une rencontre qui s’est decantée en toute fin de match. Du coup, le DUC se reprend après sa défaite devant Disso, la journée précédente.

Ce samedi soir, les férus de Handball, massés dans les travées du Stadium Iba Mar Diop, ont eu droit à une belle opposition entre l’ISEG Sport et le Dakar Université Club. Ce derby studiantin, était un match de rachat pour les 2 formations qui sortaient de défaites, devant Saltigué (26-25) pour l’ISEG, et face au Disso ( 34-30) pour le DUC. Cette confrontation fut aussi une opposition entre pensionnaires de la Tanière des U20, d’un côté Mame Diarra Diagne et Khady Segnane (ISEG Sports), et de l’autre Sofiatou Diatta et Mame Diarra Ndiaye DUC. Le décor était planté pour une belle partie de Handball. Après une première période très équilibrée où le score allait d’un sens à l’autre, les championnes en titre mènent à la mi-temps, d’un point d’un but d’écart (14-15). De retour aux oranges, le DUC porte son avance à 2 buts, par Mame Diarra Ndiaye (14-16), mais la réaction de l’ISEG ne se fait pas attendre, les protégées de Adama Samb, portées par Khady Segnane leur meilleure joueuse, vont mener jusqu’à 3 buts (19-16). Les bleu-blancs isolent Gnilane Sarr et Sofiatou Diatta, et la machine des étudiantes déraille, l’ISEG semble maîtriser son sujet, mais c’était mal connaître le champion en titre. Sentant la menace sérieuse, Sofia et Gnilane Sarr, les 2 âmes pensantes des pensionnaires de l’UCAD, se révoltent et maintiennent les jaune et noir dans le match (19-19). Poussées dans leurs derniers retranchements, les protégées de Aboubacry Kane sonnent la charge, mais Awa Diop la gardienne de l’ISEG fit des merveilles en annihilant les velléités adverses, de son coté Dianké Sané apporte la réplique en stoppant des opportunités de l’ISEG Sport. Les dernières minutes fut haletantes, le suspens continue, l’adrénaline bat à son maximum et le public assiste à une fin de match épique, (27-27) puis (28-28), avant que les championnes en titre, plus expérimentées ne l’emportent sur le fil (30-31).

Le DUC se reprend, non sans trembler, quand à la formation de l’ISEG Sports, une fois de plus elle a raté le coche dans les derniers instants du match. La grande satisfaction, du coté des vaincues, a été Khady Segnane la transfuge de Kaffrine, auteur de 13 réalisations et MVP du match. L’internationale U20 a donné du fil à retordre aux championnes en titre, dans son sillage elle a amené Khoudia Niang (5 réalisations) et Tidda Konté (4). Chez les vainqueurs, Sofia Diatta avec 7 buts, a été la plus prolifique, bien épaulée par Gnilane Sarr et Mame Anta Bathily (5 réalisations). Le champion en titre se reprend après sa défaite de la journée passée devant Disso, et compte 2 victoires en 3 matchs.

ADVERTISEMENT

Avec 2 défaites en autant de sorties, Mame Diarra Lo, Tidda Sané et autres, sont dans l’obligation de se révolter si elles veulent participer aux play-offs.