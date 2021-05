Le dimanche, toujours à Amadou Barry pour le compte de la zone centre ouest, un choc majuscule va opposer les étudiantes de l’ISEG Sports au Disso de Guédiawaye. Les protégées des coachs Adama Samb et Youssou Sangaré, ont essuyé 2 défaites amères, devant Saltigué (26-25) et DUC (31-30). Cette fois ci, face aux redoutables joueuses de Disso, Tida Konté, Khady Segnane, Mame Diarra Lo et partenaires doivent sortir le bleu de chauffe pour espérer engranger une première victoire. L’adversaire sera hyper motivé. Les championnes du Sénégal 2016, seront très revanchardes face à l’ISEG. Après 3 victoires sur le terrain, le Disso se voit infligé 2 défaites par pénalités, à causes d’irregularités administratives. Disposant d’un très bon groupe, composé de joueuses talentueuses dans un savant mélange d’anciennes et de jeunes, l’équipe du coach Khadim Gueye, présente l’une des meilleures ossatures du circuit féminin. Avec Ndawa Dieye, Aissatou Mané, Rokhy Dione, Astou Ndiaye, Ndeye Thiaba Ndiaye, Simone Ndiaye et la gardienne Fama, Disso fait figure de favori au même titre que le Duc, qu’il a battu. Mais ce derby sera ravivé par la présence d’Astou Ndiaye et Thiaba Ndiaye, joueuses du club de la banlieue, objets de litige entre les 2 équipes.

