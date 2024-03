Handball-Championnat Élite Dames/J4 : Disso conforte son fauteuil face à Toubacouta (32-24), Diamono dans la douleur face à Djadji Sarr (32-31), Golf renoue avec le succès face à Gaston Berger (37-23), DUC gagne enfin face à Olympique

XALIMANEWS-Ce week end, le championnat Élite Dames jouait sa quatrième journée. Si le leader Disso s’est imposé sans coup férir devant Toubacouta (32-24), son dauphin Diamono a arraché la victoire à Djadji Sarr (32-31), alors que le DUC obtenait un premier succès facile devant l’Olympique de Diourbel. Golf pour sa part a dominé Gaston Berger (37-23)

Comme espéré, Disso, le leader du championnat, a enchaîné un quatrième succès d’affilée. en disposant de Toubacouta. Les championnes de 2022, ont remporté le’match par un écart de 8 buts (32-24). Un succès qui porte les empreintes d’Amy Konaté, créditée de 7 réalisations et meilleure scoreuse du match, Rokhy Dione-Marieme Diène (5 buts chacune) et Joana Correa (4 buts). Chez les vaincues. Rose Diatta (6 buts), Ndeye Fatou Ndiaye (5 buts) et à un degré moindre Awa Cissokho (3 buts) ont essayé de maintenir leur équipe à flot, Avec ce quatrième succès, Disso (12 pts+23) consolide son fauteuil de leader, devant son dauphin Diamono (11 pts+12), qu’il va croiser le week-end prochain pour un choc dantesque pour la première place du groupe. Un match qui fait déjà saliver tous les férus de handball local. Les championnes en titre, se sont difficilement imposées devant les Jaguars de Djadji Sarr (32-31). A la pause Diamono menait par 14 à 13. En seconde période, les Dakaroises ont mené de 6 buts (26-20) avant de faire face au retour des Saint Louisiennes (31-31). Djadji Sarr qui a eu la balle de match à 19 secondes de la fin, s’est sabordé pour encaisser le but de la défaite (32-31). Sokhna Ndoye (13 buts) et Adja Dior Niang (9 buts) ont été les bourreaux de Mareme Ndiaye (5 buts), Ndeye Fatou Sow (5 buts), Khady Lo (8 buts), Fatou Mendy Fall (6 buts) et l’excellente gardienne de but Aminata Seck créditée de 13 parades. De son côté Golf, grâce a Mame Anta Bathily (9 buts), Salimata Fall (7 buts), Aminata Dia (6 buts) Mame Diarra Diagne (5 buts) et Khady Gueye (4 buts), ont pulvérisé Gaston Berger (37-23), malgré Ndeye Hawa Hanne (5 buts), Die Thiam (4 buts) Avec 2 succès, une défaite et un nul, Golf qui se bonifie, prend la 3e place avec 9 pts et éjecte Djadji Sarr du podium. Pour le dernier match, celui des mal-classés qui comptaient chacun 3 revers, c’est le DUC qui s’est largement imposé devant l’Olympique de Diourbel (27-12). Une victoire qui va apporter de la sérénité à Absatou Ciss, Oumy Dione et compagnie.

Résultats 4ème journée

Disso/Toubacouta (32-24) Diamono/Djadji Sarr (32-31) Golf/Gaston Berger (37-23) Olympique Diourbel/DUC (12-27)

Classement :

1 Disso (12 pts+23, 4M), 2 Diamono (11 pts+12), 3 Golf (9 pts +15, 4M), 4 Djadji Sarr (8 pts+16, 4M) 5 DUC (6 pts-4, 4M), 6 Gaston Berger (5 pts-2, 3M), 7 Toubacouta (5 pts-9, 3M) 8 Olympique Diourbel (3pts-51, 4M)