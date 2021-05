XALIMANEWS-Ce dimanche, au Stadium Amadou Barry de Guédiawaye, pour le compte de la 4ème journée de la zone centre ouest, le choc ISEG Sports/ Disso de Guédiawaye était au menu. Au terme d’une partie dominée du début à la fin, les filles de la banlieue s’adjugèrent le gain du match sur un score assez conséquent (37-20).

Pour un derby, il n’en fut pas un. Ce choc attendu entre ISEG Sports et Disso de Guédiawaye, ne fut pas un sommet de Handball, la faute, soit à une équipe d’ISEG Sport trop timorée, où à une formation de Disso beaucoup plus déterminée, voir plus forte. D’entrée de jeu, les protégées de Khadim Gueye, expéditives, infligent un 8-0 à celles d’Adama Samb. Le premier pétard coté ISEG est allumé par Khady Segnane pour le (8-1). Les locales beaucoup plus agressives en défense, procèdent par contre, devant des adversaires qui tardaient dans le repli défensif, et à ce jeu, Astou Ndiaye et Aissatou Mané, se régalèrent. A la mi-temps, Disso est devant, de 12 points (18-6).

A la reprise, les filles de l’ISEG Sports, déterminées à réduire leur passif, allument la première banderille ((18-7), ce qui eut le don de fâcher les coéquipiers de Ndawa Dièye, qui imprimèrent un rythme soutenu à la rencontre. Portées par Aissatou Mané et Astou Ndiaye (10 points chacune), les joueuses de Disso terminent fort la rencontre et s’imposent largement sur le score de 37 à 20. Il faut noter, la bonne entrée de Simone Thérèse Ndiaye coté Disso, créditée de 5 réalisations. Coté ISEG Sports, seules Mame Diarra Lo (6 pts) et Tida Konté (4) ont réussi à surnager, Khady Segnane, d’habitude prolifique, a été mise sous l’eteignoir.

Avec cette victoire écrasante, Disso enchaine, après sa victoire contre Diamono lors du derby de Guediawaye au tour précédent et comptabilise officiellement 2 victoires.

Rappelons que, Astou Mbaye et compagnie, qui ont remporté toutes leurs 4 sorties, sur le terrain, ont perdu deux matchs par penalités (Saltigué et DUC).

Astou Ndiaye de Disso, a été désignée MVP du match.