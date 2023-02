Battue par Diamono la journée precedente (31-26), l’équipe de Golf ne devrait pas lacher des points en enchainant un nouveau revers, alors que Djadji Sarr victotorieux de l’ISEG (28-23), ferait une belle opération en cas de succes. Mais, la belle opération fut l’oeuvre des Dakaroises qui se sont imposées (22-19), grâce à Mame Anta Bathily (5 buts), Ndiolé Sene et Salimata Fall ( 4 réalisations chacune). Les 6 buts de Fatou Mendy Fall, la meilleure marqueuse, n’ont pas trop peser dans la balance. Du coup, Golf (2e, 10 pts+3) redevient dauphin alors que Djadji Sarr (5e, 8 pts+1) lache des points. A Guédiawaye le dimanche, le choc entre anciens champions, Disso et DUC s’est terminé sur un nul. Les coéquipières de Bineta Cissé (7 réalisations) menaient d’un point à la mi-temps (14-13). Mais, au cours de la seconde période, Disso qui pensait engranger 3 points, s’est fait rattrapper par le DUC en fin de match (27-27), porté par la prolifique Abssatou Ciss (12 buts), Boury Mbaye (5) et Coumba Sy Diakhaté (4). Du coup, avec ce nul DUC (3e, 9 pts+13) perd sa place de dauphin, suivi par son adversaire du jour, Disso (4e, 9 pts+8). Enfin, le dernier match opposait le leader à la lanterne rouge. Diamono voulait enchainer un 4e succès d’affilée et ISEG compter stopper l’hémorragie. Vaillantes, les Dernières du classement ont réalisé une belle première période ponctuée d’un nul (13-13). De retour de la pause, après avoir tenu tête durant les 8 premières minutes (16-16), Amy Konaté (9 réalisations), Nani Gueye (6) et Madjiguene Diop (5) avec un effectif réduit (10 joueuses) vont lacher prise et laisser Jeannette Nicole Mendy efficace dans les cages, Sokhna Ndoye et Aminata Dia « Mya », créditées chacune de 8 et 10 buts, finirent en trombe pour une 4e victoire de rang (32-24). Diamono (1er, 12 pts+18) conforte sa première place et enfonce l’ISEG (7e, 4 pts-25), qui ne devance que l’Olympique de Diourbel (8e, 3pts) qui compte un match en moins.

