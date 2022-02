XALIMANEWS-Ce samedi 26 février 2022, se jouait la 5ème journée marquant la fin des matchs aller du championnat Élite Dames. Dans la poule A, Disso a remporté haut la main le derby face au DUC (39-25) et se relance, le leader la Renaissance de Tivaouane a enchaîné devant les Gazelles de Kédougou (17-21). Pour le compte de la poule B, le choc des leaders entre Gollf et Djadji a répondu à toutes les attentes et s’est soldé par un bon nul (39-30), tandis que le Diamono a dicté sa loi à Gaston Berger (25-23).

Ce samedi, Guediawaye était le centre d’attraction de la 5ème journée du championnat Élite Dames. Et pour cause ? Disso et DUC s’opposaient pour le choc des finalistes de la Coupe du Sénégal édition 2022. A domicile, les Locales portées par une Aissatou Mané de gala créditée de 12 buts, ont dominé les Étudiantes (39-25). A la mi-temps, les partenaires d’Astou Mbaye et Ndawa Dieye deux joueuses qui ont été exceptionnelles en défense, menaient par un écart de 6 buts (17-11). Malgré la vista de l’experimentée Yally Dème (4 buts), Fatou Badji (6 buts) voire Khady Sagna (5 buts), le DUC ne pouvait tenir la comparaison devant une formation de Disso survoltée et portée par un public tout acquis à sa cause. Du côté de l’équipe gagnante, il faut aussi noter les bonnes partitions de Gnilane Sarr, Bineta Cissé et Diarra Ndiaye, transfuges du DUC. Dans la même poule, le leader Renaissance de Tivaouane est allée infliger aux Gazelles de Kédougou une 5ème défaite (21-17) et consolide sa première place. Son dauphin ISEG a enchaîné après sa victoire sur Disso en domptant Kaffrine (30-21).

Résultats 5ème journée poule A

G. Kédougou/Renaissance Tiv (17-21) ISEG/Kaffrine (30-21) Disso/DUC (39-25)

Classement Poule A après 5 journées

1-Renaissance (14 pts), 2-ISEG (12 pts), 3-Disso (11 pts), 4-DUC (11 pts), 5-Kaffrine (7 pts), 6-Gazelles Kedougou (5 pts)

Pour le compte de la poule B, un choc explosif opposait le dauphin Djadji Sarr au leader Golf, à Saint Louis. Au terme d’une partie très intense et où les Locales menaient légèrement à la mi-temps, les 2 équipes ne sont pas parvenues à se départager. Dans une fin de match à couper le souffle, les Dakaroises avec beaucoup de sérénité et une grande maîtrise ont pu arracher l’égalisation dans les derniers instants du match et du coup, garder leur invincibilité en s’accrochant à leur fauteuil. A Guédiawaye, Diamono pas assez clinquant, est parvenu à se défaire de Gaston Berger (25-23) et conserver sa 3e place. Les protégées de Moussa Sy ont été portées par Sokhna Ndoye créditée de 9 buts, Maimouna Dia un peu mieux dans l’élaboration du jeu et créditée de 3 buts, voire la Benjamine de l’équipe Sokhna Saï Dione. Côté vaincues, Isabelle Marie Badji (10 buts), la demi-centre Aminata Diop (5 buts) et Ndeye Coumba Niass (4 buts), ont été les plus en vue. Enfin, à Diourbel, le Saltigué de Rufisque a créé la surprise en surprenant l’Olympique de Rokhy Dione. Du coup, Fama Tamba, Aicha Pare et compagnie, obtiennent leur première victoire.

Résultats 5ème journée poule B

Djadji Sarr/Golf HBC (39-30) Diamono/Gaston Berger (25-23) Ol.Diourbel/Saltigue (23-26)

Classement poule B après 5 journées

1-Golf HBC (14 pts), 2-Djadji Sarr (12 pts), 3-Diamono (11 pts), 4-Ol. Diourbel (9 pts), 5-Saltigué (7 pts), 6-Gaston Berger (6 pts)